Microsoft объявила Windows 11 доступной всем желающим. Но принудительного обновления не будет

Windows 11 готова идти в массы

Microsoft признала Windows 11 готовой к «широкому развертыванию». Об этом свидетельствует изменившийся статус (“Windows 11 is designated for broad deployment”) релиза 21H2 новейшей десктопной ОС на соответствующей странице портала документации Microsoft. Другими словами, теперь Windows 11 можно установить практически на любой компьютер с подходящим «железом».

Темпы миграции на Windows 11 с ОС предыдущих версий в последние месяцы значительно снизились. Энтузиасты, имевшие возможность и желание перейти на «одиннадцатую», сделали это в первые месяцы после релиза. Владельцы ПК, конфигурация которых не соответствовала драконовским требованиям Microsoft к «железу», по большей части остались на Windows 10.

Как отмечает The Register, не видно пока массового перехода на последнею версию Windows и в корпоративном секторе – многие организации не спешат с отказом от «десятки», предпочитая понятный и уже привычный инструмент. Впрочем, готовность системы к широкомасштабному развертыванию, заявленная Microsoft, может в какой-то степени вселить в ИТ-руководителей уверенность в продукте и подтолкнуть к апгрейду ОС, пускай и в отдаленной перспективе.

Несмотря на приостановку деятельности Microsoft в России, о которой было объявлено в марте 2022 г., обновление до Windows 11 по-прежнему доступно действующим частным пользователям Windows 10.

Всех обновляться не заставят, и это хорошо

Microsoft не будет навязывать обновление до Windows 11, прогнозирует The Register. На этот раз все ограничится лаконичным сообщением о доступности апгрейда на странице «Центра обновления Windows» (Windows Update).

Windows 11 доступна всем желающим

Вероятно, это разумный подход, учитывая, что «косметические нововведения», представленные в Windows 11, вызвали у пользователей смешанные чувства. К примеру, прилично досталось «намертво прибитой» к нижнему краю экрана панели задач, которую значительная доля опытных владельцев Windows-компьютеров привыкла располагать в менее стандартных позициях – сверху или даже сбоку.

Нет правил без исключений

Релиз Windows 11 (21H2) состоялся в начале октября 2021 г. Microsoft распространяла ОС поэтапно, опасаясь возникновения непредвиденных проблем у установивших ее на старте пользователей.

Учитывая огромное разнообразие аппаратных конфигураций ПК, владельцы которых выбирают Windows, возникновение сбоев и прочих неполадок было неизбежным, поэтому не все подходящие по системным требованиям машины были допущены к обновлению Windows 11.

Теперь же, если верить Microsoftt, ситуация стабилизировалась, и большинство машин, удовлетворяющих минимальным системным требованиям, готово к переходу на Windows 11. Исключение составляют ПК с поддержкой технологии Intel Smart Sound Technology и соответствующими драйверами версий 10.29.0.5152/10.30.0.5152 и более ранних. Поскольку эти драйверы несовместимы с Windows 11 (могут приводит к «синему экрану смерти»), возможность обновления до нее с Windows 10 временно заблокирована в интересах пользователей.

Популярность Windows 11 в России и мире

Согласно данным Statcounter, по состоянию на апрель 2022 г. под управлением 11 версии ОС Microsoft работало 8,89% от всех Windows-десктопов в мире. По сравнению с мартом 2022 г. прирост пользовательской базы составил 0,42 процентных пункта.

Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему ИТ в госсекторе

При этом Windows 7 по-прежнему остается более популярным представителем семейства Windows, несмотря на давно истекший период его поддержки. «Семерку» до сих пор предпочитает 12,62%. Примечательно, что в сравнении с мартом рыночная доля Windows 7 даже увеличилась на 0,51 процентный пункт.

Расстановка сил на рынке ОС семейства Windows в динамике (глобальный рынок; с апреля 2021 г. по апрель 2022 г.)

Windows 10, которая продолжит обновляться как минимум до 2025 г., является непререкаемым лидером семейства. На ее долю приходится 73,24% рынка, однако относительно марта позиция «десятки» слегка ухудшилась – тогда этот показатель составлял 74,81%.

На российском рынке позиции новейшей ОС Microsoft еще более шаткие – в нашей стране она даже не находится в тройке наиболее популярных Windows всего с 3,84-процентной долей в апреле 2022 г. Отечественный пользователь куда больше доверяет проверенной временем «семерке» (25,11%), нежели средний владелец Windows-ПК в остальном мире.

Расстановка сил на рынке ОС семейства Windows в динамике (российский рынок; с апреля 2021 г. по апрель 2022 г.)

Более того, в России Windows 11 уступает по популярности даже «восьмерке», относительно которой существует негласный консенсус – оригинальную Windows 8 не без причин считают наиболее неудачной версией ОС Microsoft последних лет, исправить некоторые недостатки которой разработчикам удалось только в релизе 8.1. Windows 8 и 8.1 совокупно, по данным Statcounter, удерживают 7,49% российского рынка Windows-систем.

Чем заменить иностранные ECM Импортонезависимость

Как и в мире, в России доминирует Windows 10, но с гораздо более скромными показателями на уровне 62%.