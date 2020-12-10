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Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г.

Новое в СХД

Как прогнозируют различные аналитические компании, сегмент озер данных продолжит расти более чем на 20% ежегодно, как минимум, в течение ближайших пяти лет. При этом, такой рост будет стимулировать дальнейшее распространение устройств IoT, а также внедрение различных правительственных инициатив.

IoT и финтех как драйверы роста

По итогам 2019 г. объем мирового рынка озер данных составил чуть более $7,6 млрд, а по итогам 2020 г. этот показатель должен превысить $9,1 млрд, такие данные приводит исследовательская компания Adroit в своем новом тематическом отчете, который вышел в конце ноября. При этом, говоря о перспективе, исследователи прогнозируют дальнейший рост сегмента в среднем на 21,7% в год, что в итоге позволит ему вырасти до $24,3 млрд к 2025 г.

Уверенность аналитиков держится на аксиоме о стремительном увеличении объемов цифровых данных во всем мире. Это касается в первую очередь неструктурированной информации, для которой озера данных подходят как нельзя лучше. Ожидается, что рост данного сегмента будет стимулировать все более широкое распространение устройств IoT, а также различные правительственные инициативы, такие как программы развития «умных городов» и внедрение интеллектуальных счетчиков коммунальных услуг. Кроме того, увеличение цифровых платежей приводит к росту количества транзакционной информации в банках по всему миру. В связи с этим все больше банков инвестируют в озера данных, чтобы расширить свои аналитические возможности и оперативно предоставлять клиентам необходимые решения.

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Такие высокие темпы роста сегмента озер данных связывают с тенденцией увеличения инвестиций в ИТ крупных технологических компаний

«Стремительный рост данных в последнее десятилетие уже давно стал очевидным. Однако, пандемия и изменения в потребительском поведении людей дают этому тренду дополнительный толчок, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Озёра данных — это хороший инструмент для работы с большим объёмом неструктурированной информации, в том числе для аналитики. Причём они подходят для решения задач любого бизнеса: от небольшого PR-агентства до крупной логистической компании. В этом и есть феномен резкого роста инвестиций компаний по всему миру в озёра данных. ИТ-директорам необходимо понимать, что для нормального функционирования любого озера требуется чёткое понимание типов структур данных и методов их обработки. Иначе, такое озеро быстро превратится в бесполезное «болото» данных. Не допустить этого позволяют решения для эффективного управления данными от NetApp».

Озера данных для борьбы с COVID-19

Еще одним крупным потребителем озер данных является сегмент розничной торговли (ритейла), где подобные решения могут сыграть жизненно важную роль, поскольку они позволяют быстро классифицировать потенциальных покупателей, выявить их мотивацию, потребности и другие характеристики, путем анализа информации, собранной из различных источников. Также ожидается, что сегмент здравоохранения будет демонстрировать значительный среднегодовой темп роста в течение ближайших пяти лет. Кроме того, озера данных сыграют существенную роль в развитии медицинской аналитики, направленной на борьбу с COVID-19. Большим спросом пользуются озера данных и у компаний ИТ-сектора, в частности, их активно потребляют облачные операторы.

В региональном разрезе самым объемным сегментом является Северная Америка, на которую в 2019 г. приходилась треть всего мирового рынка. В ближайшие пять лет смены лидера здесь не прогнозируется. Тем не менее, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидаются наиболее высокие среднегодовые темпы прироста рынка, что связывают с увеличением инвестиций в ИТ крупных технологических компаний Китая, Индии, Австралии и Японии.



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