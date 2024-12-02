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«Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, но диплом не решает всё

ИТ-компания «Киберпротект» провела опрос среди ИТ-специалистов с опытом от 1 года до 10+ лет, чтобы выяснить, как они пришли в ИТ и какую роль в выборе профессии сыграло высшее образование.

Согласно результатам опроса, 32% респондентов считают высшее образование необязательным для успешной карьеры в ИТ. Тем не менее 90% опрошенных являются дипломированными специалистами: 44% — выпускники технических и инженерных направлений, 59% изучали информационные технологии, 16% — математику и 11% — гуманитарные дисциплины.

Среди вузов, которые респонденты считают лучшими для получения ИТ-образования, лидируют МГТУ им. Н.Э. Баумана (48%), МФТИ (39%), МГУ им. М.В. Ломоносова (34%), СПбГУ (23%), Новосибирский государственный университет (21%) и Университет ИТМО (19%).

Активное развитие ИТ-индустрии требует от сотрудников постоянного обучения и улучшения компетенций. Так, 46% специалистов, помимо обучения в вузе, также окончили курсы повышения квалификации. Примерно каждый пятый (21%) прошел профессиональную переподготовку, а 34% — курсы программирования.

Самостоятельное обучение тоже пользуется популярностью: 61% респондентов рассказали, что регулярно читают профессиональную литературу, а 43% — профильные блоги и соцсети.

При этом регулярное выполнение рабочих задач, по мнению половины опрошенных, является самым эффективным способом развить профессиональные навыки и умения в ИТ.

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Также выяснилось, что в свободное время ИТ-специалисты тоже уделяют внимание развитию профессиональных компетенций. Так, 43% опрошенных изучают языки программирования, 29% посещают конференции и митапы для обмена опытом и нетворкинга, а 10% участвуют в конкурсах и хакатонах.

Что касается способов начать карьеру в ИТ, то опрошенные считают наиболее перспективными вариантами получение профильного высшего образования в университете (72%), приобретение опыта в процессе работы (71%), прохождение стажировки (52%) и онлайн-курсов (29%).

У опрошенных также поинтересовались, что повлияло на выбор ими ИТ-сферы. Основной причиной для 72% респондентов стал интерес к технологиям. Второе место делят с одинаковым результатом (31%) — высокая зарплата и возможность работать удаленно. Престиж профессии отметили 30%, а перспективы карьерного роста — 20% специалистов.

«Результаты опроса показали, что высшее образование и практический опыт работы — наиболее значимые факторы для успешного старта в ИТ, при этом не все респонденты считают высшее образование обязательным для успешной карьеры. Это может говорить о том, что разрыв между образовательными организациями и ИТ-компаниями существует и его необходимо сокращать. Понимая это, вместе с ИТ отраслью мы идем к тому, чтобы как можно больше вузов и ссузов имели возможность строить свои образовательные программы с использованием как технологий, так и экспертизы российских разработчиков, для многих это стало стратегическим приоритетом», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

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