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Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС»

Интеграция Бизнес-приложения

ГК InfoWatch объявила об успешном прохождении тестовых испытаний на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенной мобильной операционной системы Аврора (Sailfish Mobile OS RUS) от разработчика «Открытая мобильная платформа». Интеграция решений позволяет обеспечить многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при использовании мобильных устройств в корпоративной среде.

«Интеграция высокотехнологичного решения InfoWatch Traffic Monitor и мобильной ОС позволяет предложить уникальное решение российскому рынку. Аврора ОС (Sailfish Mobile OS RUS) не зависима от сторонних сервисов, имеет встроенные средства защиты информации и обеспечивает надежный контроль над данными, обрабатываемыми с помощью мобильных устройств. Поэтому совместимость нашей операционной системы с лидером российского рынка DLP-решений, представляет особый интерес с точки зрения усиления контроля над информационными потоками компании» - отметил руководитель отдела поддержки продаж «Открытая мобильная платформа» Владимир Никончук.

Sailfish Mobile OS RUS является единственной операционной системой для мобильных устройств, входящей в реестр отечественного ПО. Система предназначена для использования в крупных компаниях, государственных учреждениях и организациях. По словам руководителя отдела развития продуктов InfoWatch Андрея Арефьева, «функция InfoWatch Traffic Monitor при работе с Аврора ОС (Sailfish Mobile OS RUS) заключается в разборе интернет-трафика с мобильного устройства, включая загрузки данных в облачные хранилища, отправки документов по вэб-почте и другим операциям, повлекшим вывод конфиденциальной информации за периметр компании. В случае несанкционированной передачи данных офицеры безопасности будут оповещены о нарушении политик безопасности».

Сертификаты соответствия ФСБ и ФСТЭК России позволяют использовать данную ОС во всех информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну. Это относится и к государственным информационным системам 1 класса защищенности и информационным системам персональных данных 1 уровня. Также «Аврора» может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры (ФЗ-187) 1 класса.



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