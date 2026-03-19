Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом

Компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, выпустила многофункциональный редактор ContentReader PDF 16. Это первый отечественный PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом, утверждают в Content AI. Решение ориентировано на корпоративный сегмент и позволяет анализировать и работать с документами с использованием генеративного искусственного интеллекта внутри периметра организации.

Релиз новой версии происходит на фоне устойчивого роста российского рынка ПО для работы с PDF. По данным Content AI, по итогам 2026 г. объем сегмента редактирования PDF-документов достигнет 2,2 млрд руб., а сегмента для просмотра PDF-файлов – 4,1 млрд руб. Рынок в целом демонстрирует позитивную динамику и вслед за корпоративным спросом на импортозамещение растет потребность в функциональных отечественных PDF-редакторах, способных заменить зарубежные аналоги.

Обновленный ContentReader PDF 16 сохранил полный набор инструментов для работы с PDF-документами: высокое качество распознавания и редактирование, в том числе сканов и изображений с точностью не менее 99,8%, удаление объектов и данных, конвертацию в большое количество форматов, а также добавление водяных знаков, электронной подписи и защиты паролем. ContentReader PDF 16 в корпоративной версии позволяет сравнивать документы разных форматов и на разных языках без предварительной конвертации и поддерживает автоматическую пакетную обработку файлов из заданной папки.

Отдельное внимание в новой версии уделено пользовательскому опыту. Интерфейс ContentReader PDF 16 стал удобнее, легче и современнее. Логика расположения ключевых блоков и инструментов проста и интуитивно понятна, поэтому у новых пользователей и тех, кто применял другие версии редактора, не возникнет трудностей при адаптации к продукту. Благодаря продуманной навигации типовые операции — редактирование текста, работа с формами и заметками — теперь выполняются в несколько кликов и требуют меньше шагов.

Главное инновационное отличие ContentReader PDF 16 — внедрение ИИ-ассистента, который помогает пользователю находить нужные данные и обобщать информацию. Функциональность доступна в версии для организаций.

ContentReader PDF 16 поддерживает вопросно-ответный режим: пользователи могут задавать вопросы по содержанию документов на естественном языке и получать точные ответы. Например: «Какие условия расторжения договора»; «Какие реквизиты сторон»; «Как проводить оплату подрядчику».

При этом ИИ-ассистент укажет раздел, из которого извлечена информация, что дает возможность проверить корректность результата.

Также реализована функция подготовки краткого пересказа документа. По запросу пользователя ИИ-ассистент сформирует выжимку многостраничного отчета, протокола или контракта, что позволит сократить время на предварительный анализ материалов.

ИИ-ассистент особенно востребован при работе с многостраничными договорами, финансовой отчетностью, технической и тендерной документацией и другими объемными материалами, содержащими большое количество фактов, цифр и таблиц. Он помогает юристам быстро находить нужные пункты в договоре, бухгалтерам — извлекать цифры из сканов счетов, менеджерам — получать краткое содержание коммерческих предложений, а инженерам оперативно ориентироваться в проектной документации.

Работа ИИ-ассистента реализована на базе серверного компонента в интеграции с большой языковой моделью (LLM). Решение разворачивается внутри периметра компании, благодаря чему вся обработка данных происходит локально. Это гарантирует сохранность конфиденциальной корпоративной информации и нивелирует риски утечки данных.

«Рынок ПО для работы с PDF прошел длинный путь развития от просмотрщиков до инструментов с функциями распознавания и редактирования. ContentReader PDF 16 выводит эти возможности на принципиально новый уровень. Теперь технология позволяет извлекать суть и работать со смыслом документа, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Мы добавили возможности искусственного интеллекта, чтобы сократить время на рутинные операции и повысить производительность сотрудников. Благодаря интеллектуальным функциям редактора специалисты разных направлений смогут экономить до 80% времени на задачах поиска и анализа информации».

«Сегодня рынок требует инструментов, сочетающих функциональность зарубежных аналогов и безопасность отечественных разработок. Мы видим высокий спрос со стороны организаций, которые хотят снизить зависимость от иностранного софта, но не готовы жертвовать качеством и скоростью работы. ContentReader PDF 16 отвечает этим ожиданиям: это современное решение, выполненное в стиле привычных ИИ-приложений, и при этом полностью безопасное для корпоративных данных», — сказала руководитель партнерского отдела Content AI Ирина Семшова.

ContentReader PDF 16 — кросс-платформенное решение: поддерживает работу на ОС Windows и всех основных российских операционных системах на базе Linux, включая Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и другие. Программа включена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ и имеет официальную маркировку ИИ-продукта. ContentReader PDF 16 обеспечивает полное импортозамещение решений Abbyy FineReader и Adobe Acrobat.