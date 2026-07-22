Content AI и «Роса» подтвердили совместимость ContentReader PDF 16 с «Роса Хром 13»

НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного ПО, и Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, подтвердили совместимость многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF 16 с операционной системой «Роса Хром 13». Об этом CNews сообщил представитель Content AI.

Компании провели комплексное тестирование установки и запуска редактора, а также ключевых пользовательских сценариев работы с PDF-документами: создания и редактирования файлов, работы со сканами, электронной подписью и формами. По итогам проверки подтверждена корректная работа ContentReader PDF 16 в среде «Роса Хром 13», компании подписали официальный сертификат совместимости.

ContentReader PDF 16 — многофункциональный редактор для работы с PDF и бумажными документами со встроенным ИИ-ассистентом. Программа позволяет офисным сотрудникам выполнять все необходимые операции с файлами: создавать документы, добавлять и удалять страницы, редактировать содержание, защищать документы с помощью пароля, конвертировать файл в различные форматы. В версии редактора для организаций доступен встроенный ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы по документу и делает выжимку его содержания. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и доступен как на ОС Windows и ОС на базе Linux.

«Роса Хром 13» — современная операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории Rosa 13. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «Роса Хром 13» разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 20 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» схожа с Windows, что облегчает пользователям ее применение.

Подтверждение совместимости программных решений необходимо для организаций, которые строят ИТ-инфраструктуру в среде Linux на базе отечественных решений. При этом заказчикам важно сохранить привычные процессы работы с документами. Это особенно актуально для корпоративного сегмента и государственных ведомств, где PDF-документы используются во всех операционных процессах: в коммерческой и договорной работе, делопроизводстве, кадровых, финансовых и административных задачах.

«Мы проверили совместимость редактора ContentReader PDF 16 с ОС «Роса Хром 13» и подтвердили стабильную работу всех доступных сценариев, включая создание и редактирование PDF-документов, работу с электронной подписью и формами. «Роса Хром» активно внедряется в госсекторе и корпоративном сегменте, и наша задача — обеспечить стабильную и бесперебойную работу продукта при решении задач пользователей», — сказала владелец продукта ContentReader PDF в Content AI Алена Ивличева.

В НТЦ ИТ «Роса» отмечают, что развитие совместимости с российскими прикладными решениями — одно из ключевых условий для комфортной миграции организаций на отечественные программные платформы.

«Для пользователей операционная система ценна не только как технологическая основа рабочего места, но и как среда, в которой стабильно работают необходимые бизнес-приложения. Работа с PDF-документами относится к базовым ежедневным сценариям для большинства организаций, поэтому подтверждение совместимости ContentReader PDF 16 с «Роса Хром 13» расширяет возможности заказчиков при переходе на отечественную ИТ-инфраструктуру. Для нас важно, чтобы пользователи могли безопасно и предсказуемо переносить рабочие процессы на российскую ОС без потери привычных инструментов», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

Совместимость ContentReader PDF 16 и «Роса Хром 13» позволяет заказчикам использовать отечественную операционную систему вместе с российским инструментом для работы с PDF-документами и таким образом снижать зависимость от зарубежного ПО и упрощать реализацию проектов импортозамещения.