Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов Content AI фиксирует рост интереса к PDF-редактору ContentReader PDF со стороны заказчиков, оставшихся без привычного инструмента для работы с документами. Спрос вырос после того, как американская компания Adobe с 7 июля 2026 г. прекратила обслуживание и начала постепенно деактивировать действующие корпоративные лицензии для пользователей из России. В числе отключенных продуктов — редактор Adobe Acrobat Pro. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

С начала июля 2026 г. в Content AI обратились сотни компаний из сегментов малого, среднего и крупного бизнеса, которые ранее использовали продукты Adobe для ежедневной работы с PDF-документами. За этот период заказчики приобрели более 500 лицензий редактора ContentReader PDF, еще часть организаций взяла продукт на тестирование для оценки функциональности перед покупкой.

Российские компании рассматривают PDF-редактор как один из ключевых цифровых инструментов для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов, менеджеров по закупкам, секретарей, инженеров и других сотрудников, в задачи которых входит ежедневная работа с документами.

При выборе альтернативы заказчики в первую очередь оценивают полноту функциональности решения. Новый продукт должен включать инструменты для редактирования текста, конвертации в различные форматы, сравнения документов и возможность защиты данных. Для ряда заказчиков также значимы вопросы импортонезависимости и соответствия регуляторным требованиям: нахождение в реестре отечественного ПО, совместимость с российскими операционными системами на базе Linux.

«Мы понимаем, что для многих компаний потеря доступа к привычному инструменту стала неожиданностью и создала операционные сложности», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Чтобы помочь заказчикам, в Content AI разработан план быстрого перехода на ContentReader PDF. Мы помогаем потенциальным пользователям оперативно познакомиться с нашим продуктом, протестировать нужные функции и подобрать оптимальную редакцию под специфику конкретных отделов или задач».

Content AI постоянно совершенствует многофункциональный редактор для работы с PDF ContentReader PDF. Он позволяет выполнять различные операции с документами: распознавать и редактировать PDF-файлы, сканы и изображения на разных языках, сравнивать разноформатные версии документов, применять электронную подпись, пароли и другие инструменты защиты, а также конвертировать PDF в редактируемые форматы с сохранением структуры документа.

В 2026 г. компания выпустила версию редактора со встроенным ИИ-ассистентом, который находит нужную информацию внутри документа по запросу пользователя и формирует краткое резюме содержимого. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и работает как на ОС Windows, так и на российских операционных системах на базе Linux.

«Ситуация с решениями Adobe в очередной раз показала, насколько рискованно строить бизнес-процессы на основе зарубежных продуктов, — сказала Светлана Дергачева. — Чтобы избежать таких ситуаций, бизнесу стоит развивать сотрудничество с российскими вендорами. Во многих сегментах уже есть зрелые и надежные отечественные аналоги, которые закрывают все основные задачи пользователей. Выбирая российские решения, заказчики могут быть уверены, что их не оставят без поддержки».

По оценке Content AI, в 2026 г. рынок PDF-редакторов составляет 2,6 млрд руб. В структуре рынка около 60% занимает лицензионное и пиратское иностранное ПО, а также опенсорсные решения и условно бесплатные облачные сервисы. Доля компании Content AI составляет около 30% рынка, еще около 10% занимают другие российские игроки. С полным уходом Adobe эта картина вероятнее всего изменится в пользу отечественных разработчиков.