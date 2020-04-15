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Abbyy предоставит бесплатный Finereader 15 медицинским и образовательным организациям

ПО Софт

Abbyy решила поддержать сотрудников образовательных и медицинских организаций. До 31 мая включительно компания предоставляет медкам и педагогам бесплатные лицензии Abbyy Finereader 15 Corporate на шесть месяцев.

С помощью Abbyy Finereader Corporate можно: редактировать любые документы, включая многострочные абзацы в PDF; вносить в документы правки и комментарии; заполнять формы – например, анкеты или опросники; защищать документы электронной подписью; распознавать тексты из бумажных документов и сканов без текстового слоя; сравнивать версии документов даже в разных форматах.

Предложение действительно только для новых пользователей ABBYY Finereader 15.

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