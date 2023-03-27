ContentReader Engine включен в реестр российского ПО

Многофункциональный инструментарий разработчика на основе искусственного интеллекта ContentReader Engine включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Такое решение приняли в Минцифры РФ 24 марта. Об этом CNews сообщил представитель компании Content AI.

ContentReader Engine позволяет встраивать в любые приложения функции высококачественного распознавания документов, изображений, фотографий, скриншотов мониторов и дисплеев. Технологический продукт на основе искусственного интеллекта поддерживает возможность распознавания печатного и рукопечатного текста, штрихкодов, меток, машиночитаемых зон и визитных карточек. Также с помощью ContentReader Engine можно классифицировать документы, сравнивать их между собой, сохранять в форматах .doc, xlsx и PDF с возможностью поиска по их содержимому.

Инструментарий ContentReader Engine позволяет разрабатывать приложения на платформах Windows и Linux, в том числе для развертывания в облаках и на виртуальных машинах. Технологии могут быть использованы в различных решениях: для организации СЭД, электронных архивов, сервисов по обработке информации; для предотвращения и выявления утечек данных за счет распознавания сканов документов, фотографий и изображений; для получения информации с фотографий и изображений и дальнейшего анализа; для автоматического тестирования и контроля качества работы приборов.

«Отличительная особенность ContentReader Engine – возможность быстрого и простого встраивания в сторонние решения и приложения. Это обеспечивается за счет предварительно настроенных инструментов и параметров, примеров кода, специальных компонентов и детальной сопроводительной документации, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — ContentReader Engine соответствует всем требованиям реестра к программным продуктам, рекомендованным для использования, в том числе в государственных структурах всех уровней. Нашим OCR-технологиям доверяют ведущие поставщики DLP-систем, СЭД/ECM и решений по оцифровке документов, RPA-решений и другие вендоры».

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Это уже второй продукт Content AI, который был включен в реестр отечественного ПО, в 2023 г. Ранее 21 марта, по решению Минцифры РФ, в реестр вошел ContentReader PDF — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF-файлами.