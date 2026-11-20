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RR Tech РР-Тех
РР-Тех — российский разработчик корпоративного программного обеспечения. Флагманский продукт компании - Р-Сервис (RR Tech Service Management), российская платформа класса SIAM/ESM для централизованного управления сервисами и поставщиками в крупных распределённых структурах.
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СОБЫТИЯ
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RR Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
|Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 556 1
|IBM - International Business Machines Corp 9725 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1469 1
|Cisco Systems - Splunk 78 1
|OpenText - Micro Focus 125 1
|Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 166 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6386 1
|Наводило Алексей 3 2
|Агафонов Андрей 20 1
|Акопян Алексей 16 1
|Налётов Станислав 2 1
|Изосимов Алексей 10 1
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