Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195957
ИКТ 15083
Организации 11627
Ведомства 1501
Ассоциации 1099
Технологии 3568
Системы 26866
Персоны 85513
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Наводило Алексей

СОБЫТИЯ


09.06.2026 ИТ-холдинг «Т1» выбрал платформу «Р-Сервис» основой для развития методологии SIAM в своих проектах 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Наводило Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 99 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
Huawei 4473 1
Microsoft Corporation 25648 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5553 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 833 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2988 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 90 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2298 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2763 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6528 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6993 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16870 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3238 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17738 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12606 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17823 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 973 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10483 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4441 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13420 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3113 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6098 1
Linux Cloud OS 20 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 437 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1631 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 24 1
Лебедев Павел 35 1
Шибаев Александр 18 1
Аншина Марина 79 1
Ведехин Игорь 40 1
Киреев Иван 40 1
Козлов Михаил 179 1
Смелянский Руслан 26 1
Габриэль Владимир 10 1
Захаренко Михаил 4 1
Тульский Родион 4 1
Царев Георгий 3 1
Шевченко Владимир 152 1
Макаров Игорь 10 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15758 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1108 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33162 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6540 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2009 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12117 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще