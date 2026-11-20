«S+Консалтинг» (входит в группу ПСБ) и «РР-Тех» (разработчик платформы «Р-Сервис») заключили соглашение о партнёрстве. Компании будут реализовывать проекты цифровизации в регионах, что позволит оптимизировать бюджетные расходы региональных администраций и повысить качество госуслуг. Об этом CNews сообщил представитель «S+Консалтинг».

Компании объединят компетенции в области стратегического консалтинга, сервисного управления и цифровизации. «S+Консалтинг» сосредоточится на диагностике существующих организационных моделей органов региональной государственной власти, выявлении и сокращении издержек, программах социально-экономического развития. «РР-Тех» займётся внедрением собственных сервисных моделей в процессы государственного управления на базе «Р-Сервис», российской цифровой платформы класса SIAM/ESM для централизованного управления сервисами в крупных распределённых структурах. Таким образом, будет обеспечен единый и прозрачный процесс оказания услуги для конечного потребителя с предсказуемым результатом.

«Внедрение цифровой платформы в процессы госуправления позволяет сместить фокус с внутренних процедур ведомств на потребности человека. Услуги проектируются вокруг «жизненных ситуаций» – например, оформления пособия на ребёнка или получения разрешения на строительство. Когда разные ведомства работают на одной платформе, упрощаются процедуры, сокращаются сроки решения. В рамках нашего сотрудничества с регионами это один из главных запросов администраций», – отметил Андрей Агафонов, генеральный директор «S+Консалтинг».

Цифровой контроль исполнения услуг поможет региональным администрациям повысить исполнительскую дисциплину подрядных организаций, сократить сроки выполнения работ и обеспечить прозрачность их деятельности независимо от ведомственной принадлежности и территориального расположения обслуживаемых объектов.

«Для региона важно не просто видеть общие показатели эффективности, а понимать, что происходит на уровне конкретного учреждения. Например, контролировать сроки поставки оборудования для больницы, отслеживать, на каком этапе находится заявка от школы, и проверять, выполняет ли подрядчик свои обязательства. При этом в процессе могут участвовать несколько организаций, у каждой из которых собственные задачи и зоны ответственности. Наша задача – сделать их взаимодействие прозрачным и управляемым, чтобы вопросы решались быстрее, а руководители могли своевременно выявлять проблемы и устранять их причины», – отметил Алексей Наводило, директор по продукту «Р-Сервис».