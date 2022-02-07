Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации

Минцифры запустила в опытную эксплуатацию информационную систему, которая обеспечивает поиск и блокировку сайтов с фальшивыми QR-кодами о вакцинации коронавирусом. Общая стоимость проекта по созданию информационной системы мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных составляет 1,2 млрд руб.

Информационная система мониторинга фишинговых сайтов

Минцифры запустила в опытную эксплуатацию информационную систему мониторинга фишинговых сайтов. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Шойтов.

С помощью данной системы сейчас выявляются интернет-страницы, которые содержат недостоверную информацию по темам коронавируса, в том числе о продаже ковид-сертфикатов. Сведения о таких сайтах направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки. «С развитием нормативной базы информационная система станет полноценной платформой межведомственного взаимодействия в электронной форме заинтересованных органов и организаций для оперативной блокировки фишинговых сайтов», - заявил Шойтов.

Блокировка сайтов с информацией о поддельных сертификатах вакцинации

В конце 2021 г. Госдума приняли поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые расширяют полномочия Генпрокуратуры по внесудебной блокировке экстремистских сайтов. Теперь под блокировку попадают и сайты с информацией «о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Решение о блокировке принимает Генпрокуратура, после чего данные об этом передаются Роскомнадзору.

Минцифры запустила информационную систему, которая ищет и блокирует сайты с фальшивыми QR-кодами о вакцинации коронавирусом

Речь идет, в том числе, о поддельных сертификатах о вакцинации против коронавируса. Спрос на такого рода подделки появился с лета 2021 г. после того, как в ряде российских регионов стали ограничивать права невакционированных лиц. В качестве проверки факта вакцинации используется QR-код, выдаваемый Порталом госуслуг. В то же время мошенники стали создавать фальшивые сайты, похожие на Портал госуслуг и выдающие ложную информацию о поддельных QR-кодах. Такой прием является одной из разновидностей фишинга.

Затрат на создание системы мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных

Результат в виде создания специализированной платформы, предназначенной для мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональных данных включен, в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Затраты федерального бюджета на создание системы за период до 2024 г. составят 1,2 млрд руб.

В конце 2021 г. Минцифры провело тендер на создание системы мониторинга фишинговых сайтов. Его выиграла компания «Русбинтех», сумма контракта составила 130 млн руб.

Техническое задание на создание системы мониторинга фишинговых сайтов

«Важную роль в развитии методов злоупотребления играет социальная инженерия, - говорилось в тендерной документации. - Все это открывает мошенникам и киберпреступникам новые возможности для осуществления гибридных атак, использующих уязвимости различных технологий и позволяющих осуществлять такие действия как: заражение вредоносным ПО информационных ресурсов; выманивание у пользователя его персональных и идентификационных данных для их использования в целях нанесения материального ущерба; организация недоступности легальных сервисов для пользователей».

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«В настоящее время в стране отсутствует единая платформа, обеспечивающая взаимодействие всех заинтересованных сторон в целях: противодействия мошенничеству с использованием фишинговых атак; повышения надежности и безопасности социально-значимых услуг; уменьшения финансовых рисков для граждан и бизнеса; повышение приватности для граждан, бизнеса и должностных лиц», - указывали авторы тендерной документации.

Пресс-служба Минцифры не стала комментировать дальнейшую судьбу проекта по созданию системы мониторинга фишинговых сайтов и борьбы с утечками персональных данных. Логично ожидать, что после создания системы по мониторингу фишинговых сайтов далее будет создавать системы по борьбе с утечками персональных данных.