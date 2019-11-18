В битве искусственного интеллекта с человеком в России победила программа

На форуме «ИНФОТЕХ 2019» искусственный интеллект в баттле победил человека с разгромным результатом 6:1. Компьютерная программа, созданная по заказу правительства Тюменской области, состязалась с человеком в понимании вопросов и скорости ответов по тематике госуслуг. В результате соревнования, искусственный интеллект не оставил человеку никаких шансов на победу. По мнению независимых наблюдателей баттла, в числе которых был и губернатор Тюменской области Александр Моор, данная технология открывает совершенно новые горизонты для применения искусственного интеллекта в России.

«Я не думал, что система искусственного интеллекта победит со столь разгромным счетом, – поделился впечатлением Александр Моор. – Такие проекты, которые нам сегодня продемонстрировал разработчик программы – компания ОКАС, позволят работать быстро, эффективно и давать полные ответы на вопросы граждан. При этом искусственный интеллект не подвержен эмоциям, что также будет влиять на качество данного интерфейса. Горизонты применения этого продукта обширны. Я восхищен!»

Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Я удивлен результатом баттла! 6:1 в пользу искусственного интеллекта — это невероятно!»

Как отметил генеральный директор компании-разработчика ИТ-проекта ОКАС (ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем»), Вадим Филиппов, сегодня, созданный в компании искусственный интеллект, может ответить на 1200 вопросов по тематике МФЦ. Кроме того, в мобильном приложении абонент получает и текстовое сообщение с перечнем необходимых документов либо алгоритмом действий для получения госуслуг. С технической точки зрения диалоговая нейросетевая система искусственного интеллекта Тюменской области представляет собой компьютерную программу, которая установлена на графическом суперкомпьютере.

Чтобы продемонстрировать возможности системы, на форуме «ИНФОТЕХ 2019» организовали баттл между искусственным интеллектом и сотрудником колл-цента, который более 5 лет в режиме онлайн отвечает на вопросы граждан.

Баттл проходил в присутствии губернатора Тюменской области и огромного количества официальных лиц, которые и зафиксировали победу искусственного интеллекта.

Критериями оценки работы системы и человека были правильность понимания вопроса, а также скорость и полнота ответа. Во время баттла система ответила на вопросы о деятельности МФЦ, о перечне необходимых документов для получения ряда госуслуг.

Возможности диалоговой системы демонстрирует генеральный директор ОКАС Вадим Филиппов

Вадим Филиппов отметил, что он не сомневался в победе диалоговой системы. Сегодня компания работает над решением вопросов следующего порядка:

«Мне хочется, чтобы в нашей стране появился цифровой помощник гражданина. Например, важно разработать систему поддержки медицинской сферы: запись на прием к врачу, рекомендации по выбору специалиста и так далее, – подчеркнул Филиппов. – Чтобы каждый житель мог получить ответы на свои вопросы. Родители – консультации по воспитанию и образованию детей. Туристы – информацию об интересных местах. Те, кто недоволен работой каких-либо учреждений, куда обратиться с жалобой. И даже детям. У них есть множество своих вопросов, на которые может ответить искусственный интеллект. Это все развитие системы "вширь". Но еще более интересные работы предстоят ОКАС по разработке новых когнитивных функций системы, например, таких, как логическое мышление на основе существующих фигур силлогизмов с учётом кванторов и отрицания, быстрое обучение при чтении или машинная субъективность».

Запуск диалоговой нейросетевой системы для решения задач центра телефонного обслуживания Тюменской области в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.

Отметим, что компания ОКАС является резидентом Сколково с 2014 года. Также сотрудники компании в 2019 году выступали с образовательным проектом на форуме «ОСТРОВ-2035».