Аналитика «МегаФона»: тюменцев захватил тренд на релакс в лесу

У жителей Тюменской области вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты тематических агрегаторов и глэмпингов, расположенных в регионе, в начале 2025 г. увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик спроса приходится на предпраздничные дни, когда тюменцы присматривали глэмпинги, чтобы провести за городом длинные выходные. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона», основанные на анализе обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Тюменцы сгенерировали 86% трафика среди всех пользователей, ищущих варианты атмосферного отдыха в домиках скандинавского стиля в нашем регионе. Еще 14% прокачали жители из 60 регионов страны. Наибольший интерес проявляют эко-туристы из Ханты-Мансийского автономного округа (4%), Свердловской области и Ямала (по 3% от всего трафика). Живописные тюменские леса и озера привлекают не только соседей, но и представителей центральных регионов страны, Сибири и Дальнего востока. Сайты тюменских глэмпингов изучают в Воронеже, Краснодаре, Карелии и Якутии.

Предпочтения тюменцев и отдыхающих из других регионов различаются. Приезжих привлекают глэмпинги недалеко от городов и популярных термальных источников. А местных жителей больше интересуют небольшие уединенные локации в 30-100 километрах от столицы, а также в соседней Свердловской области и рядом с солеными озерами в Курганской.

Наибольшей популярностью уютные домики на природе пользуются в январе, апреле и мае, когда тюменцы подбирают места для проведения праздничных выходных. Второй пик активности приходится на июль-сентябрь — в эти месяцы трафик на тематические сайты превышает среднегодовые значения на 70%.

Растущая популярность глэмпингов с их высоким уровнем комфорта не снизили интереса тюменцев к отдыху в палатках. Еще в преддверии летнего сезона года число посетителей на сайтах магазинов с товарами для кемпинга увеличилось на 23%, а региональный трафик на таких ресурсах вырос на 47% год к году.

«Интерес к природным локациям Тюменского региона остается высоким во все сезоны благодаря разнообразию уникальных мест и желанию горожан отдохнуть или поработать несколько дней вдали от суеты. Комфорт на природе сегодня включает не только благоприятные бытовые условия, но и современную связь. Например, в зоне действия новой базовой станции вблизи озера Ипкуль в Нижнетавдинском районе интернет-трафик за месяц вырос на 14%. А в любимых тюменцами местах отдыха в окрестностях Кулиги – на 40% год к году. Вслед за цифровыми привычками абонентов мы планомерно увеличиваем территорию покрытия 4G и наращиваем скорость передачи данных за счет установки нового оборудования и модернизации действующих объектов», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.