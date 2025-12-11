Open Vision перевел 7 региональных пресс-центров ТАСС на отечественные видеокодеки «Открытый мир»

ИТ-интегратор Open Vision реализовал проект по импортозамещению инфраструктуры видеоконференцсвязи в региональных пресс-центрах информационного агентства ТАСС, переведя семь площадок и выездную студию с зарубежных видеокодеков Cisco на отечественные аппаратные терминалы HiTech OWC B99 OV+ компании «Открытый мир». Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

Для решения этой задачи импортозамещения ТАСС обратился к системному интегратору Open Vision с просьбой подобрать подходящее отечественное оборудование.

Компания Open Vision провела анализ российского рынка систем видеоконференцсвязи и выявила, что оптимальным решением для задачи станет оборудование компании «Открытый мир». В отличие от большинства отечественных производителей, вендор предлагает аппаратные видеотерминалы, которые можно кастомизировать под требования заказчика. Это стало ключевым фактором, поскольку стандартные конфигурации не покрывали всех нужд пресс-центров ТАСС. В итоге было предложено решение на базе аппаратного видеокодека HiTech OWC B99 OV+, адаптированное под инфраструктуру агентства.

«Я постоянно мониторю рынок на предмет новых российских решений. Если вижу технологию, которая отвечает требованиям времени и задачам заказчиков, связываюсь с разработчиками, разбираюсь в деталях и предлагаю это оборудование к рассмотрению. Так я познакомился с решениями от компании "Открытый мир"», — Максим Константинович Мельников, менеджер проекта Open Vision.

Реализация проекта проходила поэтапно: прототип и предварительные испытания видеокодека «Открытый мир» в московском пресс-центре ТАСС; кастомизация базовой модели под техническое задание заказчика и выпуск доработанного образца HiTech OWC B99 OV+; проведение конкурсных процедур и поставка девяти видеокодеков для семи региональных пресс-центров и выездной студии; развертывание оборудования на площадках и запуск в опытную эксплуатацию; устранение замечаний по итогам пилота и серия приемо-сдаточных испытаний с участием заказчика, интегратора и вендора; перевод системы в промышленную эксплуатацию и использование в ежедневной работе пресс-центров.

«ТАСС планомерно модернизирует свою ИТ-инфраструктуру, сделав акцент на внедрение передовых отечественных разработок. В семи региональных пресс-центрах агентства и в выездной студии были установлены аппаратные видеокодеки компании «Открытый мир», которые пришли на смену импортным решениям. Уверен, что отечественная разработка обеспечит высокий уровень качества передачи видео и аудио, ее интеграция в наш технологический комплекс позволит повысить надежность и эффективность работы», — Кирилл Анатольевич Сидоров, директор по цифровому развитию ТАСС.

По итогам проекта импортозамещения семь региональных пресс-центров ТАСС и выездная студия перешли на отечественные аппаратные видеокодеки, которые уже используются в ежедневной работе для проведения пресс-конференций, брифингов и видеосовещаний между регионами и центральным офисом. Решение обеспечивает стабильную передачу видео и аудио и после первоначальной настройки не требует сложного обслуживания, что уменьшает нагрузку на ИТ-подразделение агентства.

Отдельным результатом участники проекта называют выстроенную схему взаимодействия между заказчиком, интегратором и производителем. На этапе опытной эксплуатации и приемо-сдаточных испытаний совместная команда ТАСС, Open Vision и «Открытого мира» доработала систему под реальные сценарии работы пресс-центров, что позволило обеспечить требуемый уровень надежности и соответствия задачам агентства.

«Наша компания занимается системами видеоконференцсвязи еще с тех времен, когда глобальная сеть не была универсальной средой передачи данных. За эти годы мы убедились, что наилучший результат дает отлаженная схема взаимодействия "заказчик – интегратор – производитель". В этом проекте три российские компании: ТАСС, Open Vision и "Открытый мир" — смогли выстроить эффективную модель сотрудничества и пройти весь путь от идеи до промышленной эксплуатации. Я хочу поблагодарить коллег за доверие и партнерство: совместными усилиями в работу пресс-центров ТАСС внедрены современные отечественные технологии, соответствующие самым высоким требованиям», — Анатолий Аркадьевич Кохан, генеральный директор и главный конструктор НИЦ АО «Компания "Открытый мир"».



