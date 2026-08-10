Медицинские колледжи, вузы и школы в пяти регионах получили комплексы «Телементор» для отработки практических навыков

Системный интегратор Open Vision в 2025 г. оснастил программно-аппаратными комплексами «Телементор» медицинские организации, колледжи, вузы и школы с профильными классами в пяти регионах России: Москве, Московской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Проекты реализованы в рамках модернизации материально-технической базы симуляционных центров и развития практической подготовки специалистов здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

«Телементор» — интерактивный программно-аппаратный комплекс для отработки медицинских манипуляций и объективной оценки их выполнения. Обучающийся записывает свои действия на видео и сравнивает их с эталонным сценарием, преподаватель проверяет материалы и формирует автоматизированную оценку компетенций. Комплекс применяется при подготовке к первичной и периодической аккредитации медицинских работников, которая с 2021 г. является обязательным условием допуска к профессиональной деятельности.

Программное обеспечение «Телементор» является собственной разработкой системного интегратора Open Vision. ПО включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России (регистрационный номер 22044 от 4 апреля 2024 г.).

Татьяна Смарцева, руководитель проектов в сфере здравоохранения Open Vision: «Комплекс не заменяет преподавателя и не принимает решений за него — он снимает рутину и делает процесс оценки прозрачным. Учреждение само выбирает манекены и сценарии под свою программу. Подготовка медицинских специалистов невозможна без регулярной практики и понятных критериев оценки, и мы видим устойчивый спрос на решения, которые позволяют стандартизировать обучение, сохранив гибкость сценариев».

Поставкам 2025 г. предшествовало обновление продуктовой линейки. В аппаратной платформе флагманской версии комплекса заменены материалы на более износостойкие, в основу стойки добавлен металлический каркас, переработана компоновка элементов для удобства работы и обслуживания. Дизайн выполнен в светлых оттенках, чтобы комплекс вписывался в интерьер медицинских помещений.

«Телементор Лайт» — версия флагмана на упрощенной аппаратной платформе: с меньшими габаритами и весом, более низкой стоимостью и коротким сроком производства. В 2025 г. вышла модификация «Лайт» второго поколения: основание стола из ЛДСП заменено на металл и закаленное стекло, блок электроники стал компактнее и доступнее для обслуживания, а конструкция стала разборной.

Именно разборная конструкция помогла расширить географию поставок. Комплекс компактно упаковывается и доставляется в удаленные регионы, где создание симуляционных классов ограничено логистикой.

Обновлена и библиотека обучающих материалов комплекса. Компания записала новые видеоматериалы, соответствующие актуальным медицинским стандартам и клиническим задачам. Следующий этап развития комплекса — обновление программного обеспечения.

«В новой версии ПО мы устраняем выявленные в ходе эксплуатации ошибки, повышаем скорость и стабильность работы системы. Это следующий шаг после обновления аппаратной платформы и учебных материалов», — сказал Дмитрий Семерухин, менеджер по развитию бизнеса в сфере здравоохранения Open Vision.

Обновленные видеоматериалы доступны учреждениям в рамках технической поддержки или действующего договора, новая версия ПО станет доступна на тех же условиях.

Два флагманских комплекса поставлены в новый корпус Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля в Московской области — оборудование введено в эксплуатацию вместе с отделением и используется для обучения среднего медицинского персонала.

В Одинцовской областной больнице (ГБУЗ МО) ранее установленный флагманский комплекс по запросу учреждения заменен на «Телементор Лайт» версии 1.0: он вошел в оснащение симуляционного центра гинекологии наряду с манекенами и используется в том числе на профориентационных занятиях со школьниками.

Важным для компании стал проект в Иркутском государственном медицинском университете: установленный там комплекс проработал в учебном процессе с 2019 г., и в 2025 г. вуз в рамках плановой модернизации материально-технической базы заменил его на обновленную модификацию 2.0 с новым содержанием сценариев.

Два комплекса «Телементор Лайт» версии 1.0 установлены в Барабинском медицинском колледже (Новосибирская область) — под них выделены два отдельных кабинета, где студенты отрабатывают сестринские манипуляции.

В Нижневартовском медицинском колледже (ХМАО) комплекс используется не только в подготовке студентов: обучение на нем прошли преподаватели и технические специалисты симуляционного центра, в том числе по действиям при технических сбоях оборудования.

Комплексы версии «Лайт 2.0» поставлены в школы, развивающие медицинские классы, включая новый корпус «ГБОУ Школы № 2030» в Москве и «СОШ № 4» в Мегионе, ХМАО. Школа в Мегионе получила финансирование на оснащение кабинета после победы в региональном конкурсе инициативных проектов — школьники отрабатывают на комплексе манипуляции во внеучебное время.

«Обучение с детьми проходит отлично! С продуктом очень просто и удобно работать. Теперь ученики могут самостоятельно тренировать навыки, а я только присматриваю за ними», — сказала Саният Аскерова, учитель биологии МАОУ «СОШ №4».

По итогам поставок учреждения получили инструменты для системной отработки практических навыков, объективной оценки действий обучающихся и масштабирования образовательных программ без увеличения нагрузки на преподавательский состав.