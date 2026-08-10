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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199337
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Смарцева Татьяна

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Медицинские колледжи, вузы и школы в пяти регионах получили комплексы «Телементор» для отработки практических навыков 1
03.10.2024 Более 100 семей получили доступ к телереабилитации благодаря сотрудничеству Open Vision и Областного центра реабилитации инвалидов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Смарцева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Open Vision - Опен Вижн 10 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5215 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2496 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3213 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 1
ФОРС - iFORS - EMMAREHA 2 1
Нуримухаметова Лилия 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1406 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1011 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10348 1
Здравоохранение - Реабилитация 450 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11326 1
Сон - Somnus 483 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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