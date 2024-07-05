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«МегаФон» ускорил интернет в забайкальской глубинке

Почти 4000 сельских жителей в Чернышевском районе Забайкалья могут более комфортно передавать данные на высоких интернет-скоростях. «МегаФон» провел модернизацию транспортной сети в пяти населенных пунктах района, увеличив емкость существующей сети на 50% и нарастил скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества связи инженеры компании смонтировали новую радиорелейную линию и сделали мобильную связь более надежной. После технологического обновления специалисты изменили схему прохождения трафика, что позволило оптимально распределить абонентскую нагрузку.

Изменения коснулись пяти поселений Чернышевского района — Утан, Мильгидун, Багульный, Комсмольское, Укурей. Теперь здесь можно на смартфоне посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре или передать объемные файлы на средней скорости 20 Мбит/с.

Сельчане уже активно выходят в сеть, по данным «МегаФона», с начала лета 2024 г. мобильный трафик в перечисленных поселениях в среднем вырос на 53% относительно аналогичного периода 2023 г.

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«Мы последовательно работаем над улучшением качества мобильной связи в небольших населенных пунктах Забайкалья. В глубинке, где большие расстояния между населенными пунктами, особенно важно иметь постоянную возможность позвонить или связаться через интернет по смартфону. Сегодня связь — это важная часть комфортного проживания в сельской местности», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко.

В начале 2024 г. инженеры включили в зону 4G «МегаФона» 22 забайкальских села. Расширение покрытия было выполнено в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Доступ к LTE-связи оператора тогда получили около 5000 жителей.

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