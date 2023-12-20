Docrobot разработал модуль интеграции «1C» для электронного путевого листа

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), выпустил модуль «1C» для электронного путевого листа (ЭПЛ), который позволяет интегрировать документ в любую типовую конфигурацию. Об этом CNews сообщили представители Docrobot.

Электронный путевой лист соответствует формату, утвержденному приказом ФНС России от 17 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/116@. Первый титул «Об обстоятельствах и особенностях рейса» можно создать на основе документа «1C» или с нуля, а затем использовать в качестве шаблона: при подготовке нового путевого листа данные заполнятся автоматически.

В модуле реализовано отслеживание статусов обмена информацией с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД): через небольшой промежуток времени после отправки титулов, Docrobot снова обращается в систему, чтобы узнать результат обработки. ГИС ЭПД формирует ответ «Принят успешно» или «Ошибка обработки» с описанием причины, а Docrobot передает ответ пользователям. Это помогает сразу отследить ошибки и сообщить о них логисту, оформляющему перевозку, чтобы он смог оперативно сформировать новую цепочку ЭПЛ и не допустить простоев.

Логистам в режиме одного окна также доступны сводный статус рейса и статусы для отдельных титулов, которые позволяют контролировать формирование цепочки в реальном времени.

Для форс-мажоров предусмотрен сценарий непредвиденной смены водителя во время рейса. Чтобы другой водитель мог экстренно выйти на рейс, достаточно создать новый электронный путевой лист на основе предыдущего и заменить сведения о водителе.

Интерфейс модуля для ЭПЛ настраивается в зависимости от роли участника документооборота: логист, медицинский сотрудник, механик, контролер технического состояния транспортного средства. Участники могут регулировать отображение колонок, кнопок и вкладок под свои запросы.

Путевой лист можно оформлять в электронном виде с 1 марта 2023 г. Осенью 2023 г. некоторые регионы России начали тестировать ЭПЛ на общественном транспорте. А на 2024 г анонсирован «отраслевой императив».

Анастасия Попченкова, руководитель направления электронных перевозочных документов (ЭПД) в Docrobot: «Государство продолжает планомерную работу по внедрению электронного документооборота в автомобильные перевозки. Переход на электронный путевой лист — еще один шаг в этом направлении. Мы как аккредитованный оператор ИС ЭПД поддерживаем цифровизацию документооборота в логистике и стремимся предоставить пользователям удобные и качественные решения, способные удовлетворить запросы рынка. Новый модуль от Docrobot позволяет быстро начать работать с электронным путевым листом, безболезненно адаптировать его под свои процессы и закрыть еще больше сценариев в перевозках. Также у нас есть модуль для электронной транспортной накладной. В планах — обеспечить поддержку в модуле «1C» всех формализованных электронных перевозочных документов».