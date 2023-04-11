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Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), добавил возможность создавать шаблоны и черновики для электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса.

Грузоотправители, которым для каждой транспортной накладной нужно заполнять однотипную информацию, теперь могут использовать шаблоны.

Шаблон — это предзаполненный первый титул ЭТрН. Первый титул содержит базовые сведения о перевозке: участники, условия договора, информация о грузе, водителе и сопроводительных документах. Его заполняет и подписывает грузоотправитель.

Шаблон можно создать в разделе «Шаблоны» или в карточке создания первого титула. На основе шаблона можно создать неограниченное количество электронных транспортных накладных. Количество шаблонов, которые можно создать, тоже неограниченно. При редактировании шаблон сохраняется автоматически.

Шаблоны доступны для всех пользователей компании грузоотправителя. Обновление позволит быстрее формировать электронную транспортную накладную на платформе и ускорить обмен сведениями о перевозках с контрагентами.

Черновик — это ещё не подписанный и не отправленный титул ЭТрН. Каждый титул документа может быть сохранён как черновик. Заполнять все поля титула необязательно.

Функциональность черновиков поможет уберечь уже частично заполненную электронную транспортную накладную от неосторожных действий пользователя или при техническом сбое.

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Формируемый титул автоматически сохраняется и попадает в раздел. Благодаря этому уже введённая информация не потеряется и заполнять документ заново не придётся. Достаточно открыть его и продолжить заполнение полей титула. При этом черновик будет доступен для всех пользователей личного кабинета компании, которая создала ЭТрН.

Создать черновик может любой участник грузоперевозки — грузоотправитель, грузополучатель и транспортная компания (перевозчик).

В 2023 г. бизнес будет переходить на ЭТрН добровольно, а в 2024 г. электронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер.

Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперимента Минтранса, перешла в активную фазу. На 2024 г. анонсирован отраслевой императив. Сейчас наша задача как аккредитованного оператора ИС ЭПД — помочь рынку подготовиться и предоставить решения, максимально отвечающие запросам. Обновлённый функционал электронной транспортной накладной на веб-платформе упрощает обмен документом, ускоряет заполнение и позволяет избежать потери данных. Мы планируем продолжить работу с обратной связью от клиентов и улучшать качество наших сервисов в тесной связке с бизнесом».

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