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Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot.

Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до 30 секунд. Ускорения удалось добиться за счет изменения схемы получения уникальных идентификаторов (УИД) для ЭТрН, подтверждающих факт регистрации документа в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Раньше УИД загружались автоматически при отправке титулов. Сейчас их можно получить вручную для каждого отдельного документа — для этого предусмотрена специальная кнопка. В новом сценарии УИД приходит с платформы Docrobot вместе с ответным титулом или от ГИС ЭПД. Источник можно выбрать в настройках. Обновленный модуль поддерживает все обязательные титулы для приема и выдачи груза. Также были добавлены дополнительные сценарии обмена: переадресовка, замена водителя и уведомление об уточнении, предназначенные для транспортных компаний (перевозчиков).

Еще одно важное обновление — возможность создавать документы «» на основе входящих документов. Это поможет грузоотправителям тратить меньше времени на заполнение данных: достаточно нажать на кнопку «Создать документ», и сведения автоматически загрузятся из входящего документа и отобразятся в ЭТрН. Модуль с разной степенью адаптации совместим со всеми конфигурациями «1С» версии 8.3, в том числе нетиповыми и самописными.

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Анастасия Попченкова, руководитель направления электронных перевозочных документов (ЭПД) в Docrobot, сказала: «Государство последовательно движется к цифровизации логистики. Разработана законодательная база, утверждены форматы большинства электронных перевозочных документов, а на 2024 г. анонсирован отраслевой императив для электронной транспортной накладной. Легко и безболезненно оцифровать перевозочные документы участникам рынка поможет модуль интеграции Docrobot. В новой версии улучшена производительность, добавлены новые сценарии для обмена, расширены возможности для получения и отправки документа. Обмен ЭТрН на платформе Docrobot стал ещё быстрее и удобнее, но при этом можно продолжать работать в привычном интерфейсе учётной системы».

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