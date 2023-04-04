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Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя

Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенности (МЧД).

С 1 сентября 2023 г. станет обязательным использование машиночитаемой доверенности при подписании документов от лица организации. С Docrobot пользователь может полноценно работать с МЧД, создавать и подписывать документ без ограничений.

Для работы с МЧД достаточно перейти во вкладку «Доверенности» в личном кабинете, нажать кнопку «Добавить доверенность» и создать документ. Затем необходимо указать дату и заполнить данные доверителя.

Доверенность создаётся в соответствии с требованиями к формам доверенностей приказа Минцифры России от 18 августа 2021 г. №857. В кабинете ее в любой момент можно отозвать или передоверить — для этого достаточно выделить опцию галочкой.

Ещё одно обновление — приглашения контрагентов к ЭДО-обмену. Нужного контрагента можно найти по ИНН и отправить ему приглашение для обмена документами по кнопке «Пригласить».

В рамках обновления улучшено взаимодействие с технической поддержкой. Теперь обращение можно направить через специальную форму и отследить его статус.

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В новом личном кабинете вся экосистема сервисов доступна в одном окне. Пользователи могут самостоятельно парой кликов подключить любой сервис Docrobot: электронную транспортную накладную (ЭТрН), маркировку, портал для поставщиков, обмен каталогами цен и товаров в EDI, архив, маршруты согласования и другие.

Чтобы создать аккаунт в личном кабинете, понадобится только ИНН.

Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Обновление личного кабинета — ответ на запрос бизнеса, для которого электронный документооборот становится всё более привычным способом диалога с контрагентами. Это единая точка входа, где пользователю достаточно однократно ввести учетные данные, чтобы управлять процессами и сервисами, входящими в экосистему Docrobot. Обновленный личный кабинет позволяет упростить и автоматизировать рутинные задачи: от запуска электронной коммуникации с партнерами до подписания документов с использованием МЧД».

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