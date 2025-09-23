Разделы

Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах Х5

Подтвердить возраст с помощью мессенджера Max при покупке продукции 18+ можно в «Пятёрочках» и «Перекрёстках». Технология в рамках пилотного проекта внедрена на кассах самообслуживания в магазинах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Применить «Цифровой ID» можно в 23 магазинах Х5: в 18 «Пятёрочках» и пяти «Перекрёстках», в дальнейшем количество магазинов может увеличиться. Для подтверждения покупки товаров 18+ через Max необходимо: создать «Цифровой ID» в профиле мессенджера; отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания; нажать на кнопку «Подтвердить возраст через Max»; поднести QR-код «Цифрового ID» к считывателю.

Max запустил возможность создания «Цифрового ID» в пилотном формате 15 сентября. «Цифровой ID» — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.

Для создания «Цифрового ID» необходимо: обновить приложения Max и «Госуслуги» до последней версии; выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»; дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»; нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн; сделать селфи; получить подтверждение, что «Цифровой ID» готов.

