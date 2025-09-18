На форуме TNF обсудили создание цифровых двойников

Участники промышленно-энергетического форума TNF обсудили создание цифровых двойников как ключевых драйверов развития ТЭК и достижения целей Энергетической стратегии России до 2050 года.

Цифровой двойник – это цифровая модель объекта или процесса компании, которая создана и работает на базе актуальных данных. Уровень детализации цифрового двойника подбирается исходя из бизнес-задачи: от упрощенных дашбордов и математических моделей нефтегазового оборудования до детальных систем с алгоритмами искусственного интеллекта, которые в реальном времени управляют добычей на месторождениях с более 6 тысяч скважин.

Советник по цифровой трансформации «Газпром нефти» Александр Ситников рассказал, что в компании уже сформирован IT-ландшафт, охватывающий все ключевые производственные объекты и процессы. Однако для решения более сложных и комплексных задач, «Газпром нефть» приступила к созданию единого цифрового двойника актива.

«Цифровой двойник для «Газпром нефти» — это не просто набор технологий и механизм обработки данных, а операционная модель управления нефтедобывающим активом, без реализации которой невозможно будет достичь целей Энергостратегии-2050», – отметил Александр Ситников, советник по цифровой трансформации «Газпром нефти».





Сегодня свыше 65% запасов в стране относятся к трудноизвлекаемым, участники дискуссии отметили необходимость создания не просто цифрового двойника активов и компаний, но и всей отрасли, который позволит эффективно решать задачи в рамках достижения целей Энергостратегии-2050.