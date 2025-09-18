Разделы

Энергетическая стратегия Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 На форуме TNF обсудили создание цифровых двойников 1
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Энергетическая стратегия Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 634 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
Муров Андрей 4 1
Чемезов Сергей 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3628 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
