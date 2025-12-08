Разделы

Попов Артем


СОБЫТИЯ


08.12.2025 OmniLine повысил конверсию КП в сделку на 20% благодаря автоматизации пресейла на платформе BPMSoft 1
26.11.2024 OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft 1
27.12.2012 Клиенты «Банка Хоум Кредит» теперь могут погашать кредиты в терминалах Comepay 1
15.10.2012 Клиенты «Банка Хоум Кредит» могут погашать кредиты в салонах МТС через сервис «Золотой Короны» 1
17.07.2012 «Всё в кредит» и «Банк Хоум Кредит» развивают онлайн-кредитование 1
01.07.2009 «Ситроникс» провёл годовое общее собрание акционеров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Попов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 514 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 19 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1373 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14215 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
ИСТ Бридж Банк 3 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1019 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13331 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 300 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5654 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5584 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 910 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2047 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12331 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 623 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33989 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7595 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4030 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1596 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12989 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25541 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 1
Боев Сергей 25 1
Авдеев Виталий 3 1
Гаев Дмитрий 21 1
Асланян Сергей 103 1
Муратов Денис 14 1
Полтевский Кирилл 2 1
Платошин Василий 2 1
Балло Анатолий 7 1
Токун Михаил 1 1
Хидашели Давид 2 1
Курогло Александр 2 1
Абугов Антон 37 1
Буянов Алексей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51244 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7267 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25973 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 202 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17393 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11430 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 1
Аудит - аудиторский услуги 3104 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6330 1
Паспорт - Паспортные данные 2732 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8239 1
