Мобильные приложения «Учет охраняемых объектов культурного наследия» и «Социальная электронная платформа» от «МетаПрайм» совместимы с «Ред ОС М»

Компании «МетаПрайм» и «Ред Софт» объявили о технологической совместимости мобильных приложений «Учет охраняемых объектов культурного наследия» и «Социальная электронная платформа» с российской мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколах испытаний и сертификатах совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Учет охраняемых объектов культурного наследия» — мобильное приложение, являющееся частью программного комплекса «ГеоПрайм», внесенного в Единый реестр российского программного обеспечения (№ 12345). Оно обеспечивает авторизацию пользователей, получение данных из реестра проверок, автоматическое определение типа акта, отображение информации о проверке и передачу данных о завершенных проверках. В оффлайн-режиме приложение позволяет создавать карточки актов, фиксировать характеристики состояния объекта и прикреплять фотографии, что делает работу специалистов более оперативной и независимой от наличия интернет-соединения.

«Социальная электронная платформа» — мобильное приложение для планирования и учета оказания социальных услуг, в том числе в системе долговременного ухода. Программное обеспечение внесено в Единый реестр российского ПО (№ 22015). Приложение позволяет сотрудникам учреждений социального обслуживания формировать индивидуальные графики посещений граждан, создавать произвольные задания, отображать графики в календарном виде, учитывать оказанные услуги, контролировать местоположение сотрудника при оказании помощи (геолокация), а также взаимодействовать с социальной картой для идентификации получателя услуги. В дальнейшем планируется добавить возможность оплаты дополнительных услуг по QR-коду.

