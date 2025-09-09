Разделы

Новые возможности мобильного приложения «КонсультантПлюс»

У пользователей «КонсультантПлюс» есть возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном приложении на смартфоне или планшете. Так система всегда будет под рукой, даже если вы не в офисе.

В новой версии мобильного приложения «КонсультантПлюс» появилась возможность синхронизировать папку «Избранное» с комплектом пользователя. То есть и в рабочей системе «КонсультантПлюс», и в мобильном приложении будут видны все сохраненные в «Избранном» документы независимо от того, сделаны они на компьютере или на мобильном устройстве. Также можно управлять документами в «Избранном» (добавлять, удалять), и эти изменения тоже будут синхронизированы на разных устройствах. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Еще одно новшество – пуш-уведомления об изменениях в документах, поставленных на контроль, будут приходить на смартфон или планшет. Такие сообщения проинформируют о важных для пользователя изменениях. Из уведомления можно перейти в приложение и увидеть, что именно изменилось в документе.

Мобильное приложение «КонсультантПлюс» можно скачать в любом магазине приложений. Если мобильное приложение уже установлено, нужно обновить его до последней версии, чтобы появились новшества.

Для доступа к системе надо привязать мобильное приложение «КонсультантПлюс» к онлайн-комплекту. Чтобы это сделать, надо нажать ссылку «Мобильное приложение» на стартовой странице системы «КонсультантПлюс». Привязать свой онлайн-комплект «КонсультантПлюс» можно к нескольким мобильным устройствам, но одновременно работать получится только с одного устройства.

Для неавторизованных пользователей в мобильном приложении открыта некоммерческая версия системы. В ней пользователи найдут основные законы и кодексы, справочную информацию, новости, обзоры по широкому кругу тем. Информация ежедневно обновляется.

