Sitronics Group разработала ПО для управления велосипедами московского городского проката «Велобайк»

Sitronics Group разработала платформу управления городским прокатом средств индивидуальной мобильности (СИМ) для «Велобайка». Новая платформа полностью обеспечивает клиентский сервис для управления текущим парком велосипедов, а также позволяет управлять новыми электровелосипедами 2.0. Платформа легко масштабируется и позволяет быстро расширять парк велосипедов. Также она имеет гибридную архитектуру, которая обеспечивает возможность увеличения количества поддерживаемых типов СИМ.

«Теперь для аренды доступно ещё больше новых электровелосипедов. На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. Для удобства пользователей в городе установлены около 3 тыс. дополнительных велопарковок, организовано множество точек для начала и завершения поездки. Также работает подписка «Мультитранспорт вело». Рассчитываем, что еще больше горожан будут пользоваться велопрокатом — это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пользовательское приложение PWA полностью заменяет нативные приложения, которые до этого устанавливались из магазинов для IOS и Android. С его помощью можно найти ближайший свободный велосипед, оформить аренду или завершить поездку. Приложение позволяет заранее посмотреть количество свободных мест для завершения поездки и выбрать подходящее. Пользовательское приложение также дает возможность отслеживать уровень заряда батареи электрических СИМ. Для его создания в качестве технологии было решено использовать PWA - с ее помощью создаются веб-приложения, которые устанавливаются на экран мобильного телефона прямо из браузера.

«Мы разработали платформу, которая обеспечивает работу всей цифровой инфраструктуры сервиса проката, включая управление новыми электровелосипедами. Для пользователей было сразу решено создать PWA-приложение, работоспособность которого не будет зависеть от ограничений со стороны маркетплейсов. Это позволило обеспечить своевременный запуск и работу всех сервисов платформы», — отметил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Разработанная платформа обеспечивает функции, которые включают в себя постоянный удаленный мониторинг велосипедов, отслеживание их перемещения, контроль правильности парковки, контроль медленных зон и т.д.

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Также создано специальное приложение для «чарждеров» — сотрудников, ответственных за своевременную замену аккумуляторов. Оно позволяет удаленно отслеживать уровень батареи и вовремя ее менять, чтобы электрические велосипеды были всегда готовы к работе.

«Только благодаря слаженной работе команд Sitronics Group и Велобайка нам удалось довольно оперативно разработать и запустить новый отечественный сервис. В наших планах существенно расширить перечень функций и предоставлять качественно новый пользовательский опыт клиентам», — сказала и.о. генерального директора сервиса «Велобайк» Анастасия Ким.