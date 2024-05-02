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Sitronics Group разработала цифровой двойник электровелосипеда для оперативного подключения новых моделей к системе управления сервисом «Велобайк»

Платформа, разработанная Sitronics Group, позволяет обеспечивать оперативное подключение новых моделей электровелосипедов к системе управления прокатом за счет поддержки различных прошивок в цифровой модели электровелосипеда. В стартовавшем велосезоне в систему управления городского проката «Велобайк» добавлена улучшенная модель электровелосипедов 2.0.

В 2024 г. городской прокат пополняют электровелосипеды 2.0. новой модели. Плюсы обновленной модели состоят в более совершенной тормозной системе, увеличенной емкости батареи для преодоления больших дистанций, автоматическом замке с подсветкой для индикации статуса велосипеда и др.

«В этом велосезоне для жителей и гостей Москвы доступна улучшенная модель электровелосипеда, в которой мы учли все пожелания пользователей. Поездки станут еще комфортнее и безопаснее. Мы развиваем городской велопрокат по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Все велосипеды московского городского проката «Велобайк» управляются программным обеспечением разработки Sitronics Group. В прошлом году была запущена отечественная IoT-платформа управления городским прокатом для компании «Велобайк», полностью заменившая иностранное ПО. Платформа обеспечивает клиентский сервис для управления текущим парком велосипедов, а также позволяет управлять электровелосипедами 2.0. С помощью пользовательского приложения pwa.velobike.ru можно найти ближайший свободный велосипед, оформить аренду или завершить поездку. Приложение позволяет заранее посмотреть количество свободных мест для завершения поездки и выбрать подходящее и отслеживать уровень заряда батареи электрических велосипедов. Для его создания была использована технология PWA – с ее помощью создаются веб-приложения, которые устанавливаются на экран мобильного телефона прямо из браузера.

«Разработанная платформа легко масштабируется и обеспечивает быстрое расширение парка велосипедов. Также она имеет гибридную архитектуру для увеличения количества поддерживаемых типов средств индивидуальной мобильности. У каждой модели электровелосипеда свои контроллеры, управляющие замком и такими параметрами, как геопозиция, заряд аккумулятора, свет и скорость. Цифровой двойник позволяет оперативно подключить любой велосипед к системе и начать его использование», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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