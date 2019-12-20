Технологии Smart Engines внедрены в систему блокчейн-верификации Blockpass

Разработчики мобильного приложения KYC-идентификации Blockpass IDN Ltd, внедрили в свое одноименное приложение систему распознавания документов от Smart Engines. Теперь в приложении для формирования цифрового профиля появилась возможность распознавать паспорта, ID-карты и водительские удостоверения.

Blockpass позиционируется как полностью автономное и контролируемое пользователем приложение для KYC-идентификации, ориентированное на работу в блокчейн-среде, верификации личности при совершении операций с криптовалютами, покупке токенов, получении доступа к государственным, финансовым и страховым услугам сторонних поставщиков. Приложение используется для регистрации пользователей на криптовалютных и гибридных торговых площадках, сервисах и платформах, например, Waves, Ethfinex, Legacy Trust.

Уникальные ключи доступа пользователей (цифровые профили) формируются на основе обработанных данных, например, обработки распознанных полей документа, удостоверяющего личность, и хранятся на устройстве пользователя. Данные цифрового профиля передаются на сервер только на время, необходимое для верификации. Когда процесс проверки завершён, данные с сервера, а также со всех промежуточных звеньев, удаляются. Алгоритмы работы приложения Blockpass позиционируются как первый шаг к разработке полностью самостоятельного протокола идентификации для Интернета всего (IoE).

«Мы постоянно ищем способы сделать наше приложение Blockpass более удобным для пользователя, - сказал CEO Blockpass Адам Вазири. - С добавлением технологий распознавания Smart Engines, процедура проверки личности стала гораздо проще. Это решение позволяет легко вводить в наши системы данные из документов, удостоверяющих личность, тем самым делая процесс заполнения KYC-профиля пользователя несложным и быстрым».

Переход к формату Web 3.0 и сосуществование в режиме "постоянного подключения" предъявляет особые требования к системам автоматического ввода персональных данных, их обработки и хранения. Использование технологий Smart Engines позволит пользователям систем KYC-верификаций минимизировать время, необходимое для создания цифрового профиля, и снизит риск утечки персональных данных.