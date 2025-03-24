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Russpass и «Суточно.ру» объявили об интеграции платформ

На сервисе Russpass общее число предложений по всем типам объектов размещения в стране выросло до 9 тыс. Это стало возможным благодаря партнерству с платформой «Суточно.ру».

«В результате интеграции на Russpass появилось около 4,6 тыс. новых вариантов квартир и апартаментов в столице и около 2 тыс. – в Санкт-Петербурге. В 2025 г. мы рассчитываем продолжить добавлять объекты этой категории и из других крупных городов. При этом мы остаемся сервисом, который предлагает весь спектр туристических услуг: от музеев и ресторанов до экскурсий и транспорта», – отметила директор дивизиона Russpass Наталья Михейкина.

Уже сейчас пользователи сервиса могут оплачивать бронирование частично, а полную сумму вносить непосредственно в момент заселения. Такая опция доступна и для новых импортированных объектов размещения. Найти подходящий вариант на Russpass гостям поможет расширенный механизм фильтрации, который уже есть на сервисе. При этом в новых карточках квартир и апартаментов теперь отображаются такие параметры, как наличие лифта и этажность.

«Наше сотрудничество с Russpass — это важный шаг к созданию более удобного и разнообразного опыта для путешественников. На «Суточно.ру» представлены варианты размещения для поездок, среди которых отели и гостевые дома, квартиры, апарт-отели, базы отдыха и др. Объединив наши усилия, мы сможем предложить гостям лучший выбор жилья не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России», — сказал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

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