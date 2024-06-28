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Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге

«Ростелеком» за несколько дней построил высокоскоростные каналы связи для главного музыкального мероприятия Урала − Ural Music Night, а также для видеонаблюдения за площадками фестиваля. Событие пройдет в ночь с 28 на 29 июня 2024 г. на нескольких сценах Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Урал» компании «Ростелеком»: «Мы не первый год выступаем техническим партнером фестиваля в Екатеринбурге, знаем специфику площадок и нюансы организации инфраструктуры. В этом году “Ростелеком” в рекордные сроки организовал доступ в Сеть с 11 площадок Ночи, чтобы как можно больше жителей Свердловской области смогли посмотреть концерты и мероприятия этого события в эфире телеканала “ОТВ”. Скорость подключения по основным и резервным каналам составляет до 1 Гбит/с. Этого достаточно для передачи качественного видеоизображения и звука. Желаю всем приятного просмотра и отличной Ночи».

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Евгений Горенбург, директор фестиваля «Ночь музыки»: «В этом году “Ночь музыки” пройдет на нескольких десятках сценах города, безусловно, все их посетить довольно сложно, и для нас крайне важно обеспечить отличную телекоммуникационную организацию для этого события, в том числе предоставить бесперебойный и скоростной интернет для трансляции. Ждем всех в офлане и онлайне, ведь наш фестиваль как всегда соберет яркий пул артистов: на площадках Ural Music Night этого года выступят Therr Maitz, Хаски, Cream Soda, Максим Свобода и Кристина Кошелева».

«Ростелеком» также обеспечил видеонаблюдение за восемью сценами «Ночи музыки». Сотрудники компании будут мониторить работоспособность систем и в случае необходимости оперативно решать нештатные ситуации.

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