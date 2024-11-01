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BIA Technologies открыла новый офис в Екатеринбурге

Подразделение стало пятым для BIA Technologies, также представительства ИТ-компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове и Омске. Открытие офиса на Урале является ответом на участившиеся запросы из региона, где все чаще требуется высокотехнологичное ПО для развивающихся производств. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

«Екатеринбург — ключевой индустриальный регион страны и один из центров развития российской ИТ-отрасли. Локализация ресурсов позволит нам оптимизировать процессы и быстрее адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов. Благодаря высококвалифицированным специалистам и развитой инфраструктуре мы сможем не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и ускорить сроки реализации проектов», — отметили представители BIA Technologies.

В настоящий момент в филиале начала работу команда фулстек-разработки, которая охватывает весь процесс создания программного обеспечения – от проектирования пользовательского интерфейса до работы с базами данных и серверной логикой. Такая разнообразная экспертиза позволяет решать комплексные задачи.

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