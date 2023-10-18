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«1С‑Рарус» совместно с «1С» выпустил сервис «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM»

Центр разработки «1С‑Рарус» совместно c «1С» выпустил новый сервис «1С:ИТС отраслевой корп» для пользователей решений линейки 1С:CRM. Это новый уровень корпоративной поддержки с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

«1С:ИТС отраслевой» предназначен для повышения качества поддержки отраслевых и специализированных решений «‑Совместно». К уровням сопровождения «Базовый» и «Проф» добавлен комплект поддержки «Корп».

Уровни сопровождения «1С:ИТС отраслевой»: 1С:Комплект поддержки отраслевой проф; 1С:Комплект поддержки отраслевой базовый; 1С:ИТС отраслевой корп (новый сервис «1С‑Рарус» и «1С»).

Новый сервис введен в ответ на запросы и пожелания компаний, применяющих решения линейки «1С:CRM» совместной разработки «1С» и «1С‑Рарус». CRM-системы могут использоваться для совместной работы большого количества сотрудников, что подтверждают результаты нагрузочного тестирования.

В «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM» входит корпоративная отраслевая поддержка с расширенным перечнем оказываемых услуг и с заявленным уровнем SLA.

Разработчики предоставляют консультационную и методическую поддержку, а также проведение аудита систем. В тариф входят лицензии для подключения корпоративной телефонии и индивидуальный корпоративный онлайн-курс с проверочными заданиями в помощь новым пользователям.

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бизнес-коммуникации

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«1С‑Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С‑Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С‑Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С‑Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С‑Рарус» работает более 3000 сотрудников.

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