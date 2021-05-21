Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей

«Манго телеком» представил весеннее обновление сквозной аналитики.

«Mango Office целенаправленно развивается по линии создания наиболее результативного пользовательского опыта на стороне средних и крупных заказчиков, – объясняет продакт-менеджер Дмитрий Солодкин. – Поэтому применяется новый подход и к содержательной стороне доступного анализа, и к его структуре».

Например, практика больших рекламодателей часто связана с продвижением в performance-каналах нескольких видов услуг, товаров или товарных групп одновременно. Ориентиры в маркетинге и продажах при этом могут значительно различаться в зависимости от целевой аудитории, уровня реального спроса, стоимостных и множества других факторов. Тогда оценка эффективности необходима по каждой продуктовой или сервисной категории в отдельности, а сами отчеты должны быть специально адаптированы к работе в таком режиме.

«По этой логике martech-платформа Mango Office сейчас заметно обновлена и в функциональной, и в интерфейсной составляющей. В режиме раннего доступа мы проводили тестирование при участии нескольких партнеров с соответствующим профилем потребления аналитических систем», – добавляет Солодкин.

Дополнительно в весеннем обновлении расширены возможности для таргетологов. Стал доступен весь необходимый функционал для отслеживания обращений и анализа расходов на площадках VK, Facebook, Instagram, MyTarget. Инвентарь включает работу с формами Leads, а также поддерживает пиксели.

Кроме этого, апдейт затронул техническую механику коллтрекинга. «Манго телеком» усовершенствовал скрипт вывода телефонных номеров на сайт заказчика в условиях высокоинтенсивного трафика. В основных кейсах скорость работы инструмента повысилась в среднем на 20%.

Коллтрекинг Mango Office функционирует с помощью автоматического добавления подменных номеров по реальному трафику. Заказчику не нужно приобретать для анализа рекламных источников отдельный пул телефонных номеров. Это позволяет снизить общие расходы и увеличить точность оценки эффективности рекламы, защищая аналитику от сбоев, когда количество пользовательских сеансов с рекламных размещений превышает количество свободных телефонных номеров.