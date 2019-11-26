Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS

В ноябре 2019 г. ИТ-маркетплейс Market.CNews предоставил возможность выбора поставщиков в сегменте SaaS. Первым продуктом стали антивирусы для бизнеса. На данный момент рынок SaaS является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка ИТ.

Что такое SaaS

SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) — наиболее распространенная в мире облачная модель. Она подразумевает пользование конкретным программным продуктом (CRM-системой, офисными приложениями, бухгалтерским сервисом и т.д.) по модели «как сервис». При этом сам программный продукт развернут на физических мощностях оператора и не требует локальной установки у клиента. В свою очередь клиент не имеет доступа к вычислительной или системной инфраструктуре и оплачивает только время пользования программным обеспечением или стоимость лицензии. Оператор отвечает за работоспособность, доступность и обновление программного сервиса, а также защищает данные клиентов в облаке.

Фото: https://ru.depositphotos.com SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) — наиболее распространенная в мире облачная модель

Рынок SaaS — в России и мире

Все без исключения аналитические агентства — как международные, так и российские, говорят о стремительном росте сегмента SaaS. Так, компания Gartner оценила глобальный рынок SaaS по итогам 2018 г. в $74 млрд, что на 22% больше, чем в 2017-м.

В России общие тенденции совпадают с мировыми. CNews ежегодно выпускает рейтинг облачных сервисов, в который включены крупнейшие операторы на отечественном рынке. Согласно последним данным, совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась по итогам прошлого года на 38%. Крупнейшими поставщиками SaaS-услуг в стране являются такие компании как СКБ «Контур», Softline, «Манго Телеком», B2B-Center, «Крокус Консалтинг СНГ».

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2018

#2017 #2016 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2017 г.,₽ тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании 1 1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 10 900 000 8 600 000 27% 100% 2 2 Softline Москва 3 893 248 1 797 140 117% 5% 3 3 Манго Телеком Москва 2 247 008 1 687 956 33% 100% 4 4 B2B-Center Москва 1 341 376 1 364 641 -2% 100% 5 5 Корус Консалтинг СНГ Санкт-Петербург 1 278 114 1 056 597 21% 0,95

Источник: CNews Analytics, 2018 (1) включая выручку удостоверяющего центра

*по оценке CNews Analytics Перейти к полной таблице

По данным компании «ТМТ Консалтинг», в 2018 г. общий объем облачного рынка РФ составил чуть менее p60 млрд, из которых p39 млрд пришлось на долю SaaS. В то же время, как сообщает CNews Analytics, по итогам прошлого года наиболее востребованными в России SaaS-услугами были такие сервисы, как CRM, системы электронного документооборота, автоматизация бухгалтерии и учета кадров, аналитические системы и т.д.

Наиболее популярные типы SaaS-сервисов в России





Источник: CNews Analytics, 2018

Что влияет на стоимость услуг SaaS

Ценообразование при выборе услуг SaaS не имеет универсальной модели, характерной для всех провайдеров. Компании могут использовать различные подходы к тарификации. Поэтому очень важно внимательно отнестись к выбору тарифного плана. Цена ошибки может вылиться в существенную переплату. И, напротив, верно подобранный тариф даст возможность сэкономить крупные суммы на ИТ-инфраструктуре. На сегодняшний день основными подходами к ценообразованию SaaS являются:

Фиксированные расценки (Flat Rate Pricing). Это самая простая модель, при которой конкретный продукт продается по фиксированной цене с параметрами, оговоренными заранее. Плата взимается, как правило, за месяц неограниченного использования.

Оплата по факту (Pay As You Go). Счет выставляется только за фактическое время пользования программой или сервисом. Если, скажем, компания мало использовала платформу в конкретном месяце, то и заплатит она немного. Верна и обратная взаимосвязь.

Дифференцированное ценообразование (Tiered Pricing). Это пример пакетного подхода, когда клиенту предлагается оплатить месяц пользования различными наборами услугами. Задача, как правило, состоит в выборе одного из нескольких доступных пакетов, которые условно можно назвать: «дешевый», «дорогой», «оптимальный» и т.д.

Оплата за конкретные функции. Это наиболее гибкая модель оплаты, при которой тариф которая зависит от конкретных возможностей, задействованных кользователем в процессе эксплуатации SaaS-сервиса.

Отметим также, что плата в любом из описанных подходов может взиматься за каждого пользователя, за активного пользователя или за группу пользователей (компанию).

Кому подойдет SaaS

На сегодняшний день основная аудитория бизнес-пользователей услуг SaaS — это небольшие и средние компании, которые не готовы рисковать крупными инвестициями в собственную ИТ-инфраструктуру, либо просто не имеют такой возможности. Также SaaS является идеальным решением для разовых, краткосрочных, сезонных или тестовых проектов.

Вместе с тем крупные организации также активно используют подобный тип сервисов. Особенно, если это компании с территориально распределенной инфраструктурой, которым необходимо обеспечить для своих сотрудников, как в центральном офисе так и в филиалах, доступ к общим базам данных, приложениям и сервисам. В мире существуют тысячи SaaS-продуктов, и каждый год появляются новые. В этом списке есть решения для организаций любого уровня. Среди наиболее известных примеров можно назвать такие сервисы, как Microsoft Office 365, Google Docs, облачные почтовые службы (Gmail, Mail.ru), NetSuite, SAP SaaS, Salesforce CRM и множество других.

Преимущества и недостатки SaaS

Модель SaaS обеспечивает пользователю множество преимуществ. Наиболее весомым из них является существенно более низкая стоимость владения, по сравнению с традиционной инфраструктурой. Но есть и целый ряд других достоинств, присущих данной концепции:

Заказчик не отягощен вопросами развития и планирования мощностей аппаратно платформы, на которой развернут программный сервис — в случае роста нагрузки оператор сам добавит необходимые ресурсы.

Автоматическое обновление программного обеспечения до наиболее свежих версий.

Сокращение времени на разворачивание сервисов и программных сред для решения конкретных задач.

Отказаться от использования услуги можно в любой момент.

Доступ к SaaS, в большинстве случаев, предоставляется по интернет-каналам, поэтому для клиентов обеспечивается максимальная мобильность, ограниченная лишь зоной интернет-покрытия.

Вся основная обработка данных происходит на стороне оператора, поэтому требования к пользовательскому терминалу в части его вычислительной мощности будут минимальными.

Кроссплатформенность — сервис SaaS, как правило, поддерживает работу с различными операционными системами.

Сохранность клиентских данных в облаке, а также все вопросы, связанные с кибербезопасностью, обеспечиваются оператором, зачастую очень эффективно.

Высокая отказоустойчивость сервиса, особенно если за нее отвечает оператор с мировым именем.

Круглосуточная техническая поддержка.

Вместе с тем, модель SaaS имеет и некоторые слабые места:

Работоспособность и скорость работы SaaS-сервиса напрямую зависит от состояния и доступности интернет-каналов. Нет широкополосного интернета — нет доступа к услуге.

Поскольку SaaS, как правило, предоставляется по интернет-каналам общего пользования, скорость доступа к данным и приложениям будет относительно низкой, особенно в сравнении с локальными системами.

Тот факт, что данные предаются по общедоступным каналам связи, требует повышенного внимания к вопросам информационной безопасности.

Нет локальной базы данных, а все запросы к БД обрабатываются на стороне оператора, не всегда достаточно быстро.

Функциональность SaaS-сервиса ограничена возможностями предоставленными оператором. Добавить или убрать что-то принципиальное, как правило, невозможно.

Что в итоге

Платформы SaaS позволяют быстро и без особых стартовых затрат развернуть все необходимые программные сервисы в облаке оператора. Гибкость и простота использования данной модели предоставления услуг, а также возможность оплаты только за потребленные ресурсы делает SaaS оптимальным решением для небольших и средних компаний, особенно в том случае, когда прогнозирование будущих нагрузок на ИТ-подсистему является затруднительным. Крупные организации также способны извлечь выгоду из модели SaaS, особенно если речь идет о компаниях с развитой филиальной инфраструктурой.