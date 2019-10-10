Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов
Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.
Новые правила
Крупные транснациональные компании, такие как Google, Apple, Facebook и Amazon, вскоре могут начать платить налоги в тех странах, где они реально получают доходы, а не в удобных им юрисдикциях. К этому их обяжут новые правила, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее предложение уже опубликовано секретариатом организации.
ОЭСР отмечает, что действующие правила распределения налогов были приняты в 1920-х гг., и не учитывают особенности прогрессирующей глобализации и цифровизации экономики. На сегодняшний день крупные компании, в первую очередь технологические корпорации и цифровые сервисы, могут получать доход в тех странах, где у них нет подразделений — и это так и происходит, особенно в развивающихся странах.
Поскольку у компаний есть возможность беспрепятственно перемещать доход по всему миру, они регистрируют офис в юрисдикции с низким налогообложением и платят налоги там, как это делает Apple, европейский офис которой находится в Ирландии.
В связи с этим ОЭСР предлагает ввести два новых правила. Во-первых, следует лишить компании возможности «перебрасывать» прибыль из страны в страну, что заставит их платить налоги по месту получения этой прибыли, при условии, что у компании в данной стране есть существенный бизнес. Во-вторых, необходимо ввести фиксированную норму прибыли от местной деятельности в тех странах, где у компаний есть офисы.
Кто от этого выиграет
От новых правил выиграют в первую очередь крупные страны, включая США, Китай, Великобританию, Германию, Францию и Италию, а также развивающиеся экономики, пишет Financial Times. На территориях этих стран технологические гиганты осуществляют крупные продажи, и налоги с этих продаж будут отходить самим же странам. Пострадают в основном «налоговые убежища» и страны с низким налогообложением, вроде Ирландии.
ОЭСР провела в течение лета необходимые наблюдения, и теперь полагает, что ее предложение будет поддержано лидирующими глобальными экономиками. Организация намерена обсудить новые нормы на уровне «большой двадцатки» уже к концу января.
ОЭСР надеется, что новая система избавит страны от необходимости принимать налоговые меры против технологических гигантов на уровне национальных законодательств, как это сейчас пытаются сделать Франция и Великобритания, поскольку это только увеличивает напряженность в торговых отношениях. В частности, новые нормы позволят Франции получать налоги с продажи рекламы Google французским рекламодателям.
Напомним, Франция уже четыре года ведет в отношении Google расследование в связи с тем, что корпорация уклоняется от уплаты налогов с доходов, которые получает на территории страны. Большая часть европейских доходов Google записывается как прибыль ирландского офиса компании, в связи с чем Франция теряет миллиарды евро. В сентябре 2019 г. Google согласилась выплатить Франции 965 млн евро, чтобы урегулировать спор.
Реакция в мире
Компания Amazon уже заявила, что приветствует новые правила и считает их важным шагом вперед. Компания полагает, что международный консенсус в этом вопросе необходим, чтобы ограничить риск двойного налогообложения и односторонних мер со стороны различных государств.
Представители французского министерства финансов заявили, что считают предложение ОЭСР многообещающей базой для дальнейшей работы, и что Франция затронет эту тему на следующей неделе на собрании «большой двадцатки» в Вашингтоне. Министерство считает, что соглашение по международному налогообложению может быть достигнуто уже в 2020 г.
Напомним, ОЭСР была основана в 1961 г. и в настоящий момент насчитывает 36 стран-участниц. В нее входят страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Турция и ряд стран Латинской Америки. Россия не является участницей ОЭСР, но сотрудничает с организацией с 1992 г.