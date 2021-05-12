«Яндекс» попал под налоговый удар российских властей

Россия денонсировала соглашение о запрете двойного налогообложения с Нидерландами. Теперь российские компании, зарегистрированные в этой стране, будут платить больше налогов, и в их число входит и «Яндекс», головная компания которого (Yandex N.V.) действует в Голландии с 2004 г.

Отказ от многолетнего соглашения

Российский интернет-гигант «Яндекс» стал невольным участником новой политики российских властей. 11 мая 2021 г. Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами, где зарегистрирована головная компания Yandex N.V., что в итоге приведет к повышению налогов как для самого «Яндекса», так и для других крупных отечественных компаний, зарегистрированных в этой стране.

Денонсации подверглось соглашение между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогового обложения, подписанное еще в 1996 г. Законопроект об отмене этого соглашения, внесенный в Думу в середине апреля 2021 г., был принят депутатами единогласно. Теперь действие этого соглашения прекратится 1 января 2022 г. при условии, если Россия успеет выполнить все формальности процедуры денонсации до 30 июня 2021 г.

Из-за новой инициативы российских властей пострадает не только «Яндекс» - в Голландии зарегистрировано несколько крупных компаний из сегментов ИТ, ритейла и др. В их числе и телекоммуникационный холдинг VEON, в который входят несколько операторов сотовой связи, включая российский «Билайн» и украинский «Киевстар». Головная компания холдинга находится в Амстердаме.

Планы государства напрямую влияют на деятельность "Яндекса"

Компания X5 Retail Group, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», тоже имеет регистрацию в Нидерландах, как и «Связной».

Зачем российским компаниям регистрация за рубежом

«Яндекс», «Х5» и другие компании выбрали Нидерланды в качестве страны регистрации бизнеса по причине очень низких налоговых ставок по сравнению с российскими. Об этом говорится и в письме Минфина, хотя и без указаний названий конкретных организаций.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (для юрлиц – 15% по дивидендам и 20% по процентам – прим. CNews)», – говорится в письме Минфина.

Минфин также указало на гигантские объемы средств, выведенные в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов. Например, в 2017 г. было выведено свыше 457 млрд руб., спустя год – более 412 млрд руб., а в 2019 г. – более 339 млрд руб. Статистику за 2020 г. министерство не привело.

По указанию Президента

Денонсация налогового соглашения с Нидерландами стала прямым следствием поручения Президента России Владимира Путина, данного весной 2020 г. Глава государства распорядился обложить 15-процентным налогом все доходы компаний, выводимые на зарубежные счета под видом дивидендов и процентов. Голландия отказалась от предложения России по изменению налоговой ставки, что и привело к денонсации соглашения 25-летней давности.

После поручения Владимира Путина о повышении налогов власти начали переговоры и с другими странами, с которыми Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения. На момент публикации материала свое согласие на внесение изменений в подписанные документы дали Кипр, Люксембург и Мальта. Своей очереди на обсуждение с Россией нововведений сейчас ожидают Гонконг, Сингапур и Швейцария.

Мнение компаний

Денонсация соглашения с Нидерландами, пишет «Интерфакс», действительно может ударить по «Яндексу». Тем не менее, на 12 мая 2021 г. компания никак не реагировала на грядущие изменения. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о планах компании относительно смены юрисдикции или других возможных изменений, связанных с денонсацией.

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Холдинг VEON, как сообщили изданию его представители, рассматривает денонсацию как стимул к возможной реструктуризации его корпоративной структуры. В свою очередь X5 Retail Group пока не планирует менять юрисдикцию. «Никакой конкретики пока не могу сказать. По нашему мнению, все-таки будут какие-то особые условия для публичных компаний, таких, как “X5”, “Яндекс”. Поэтому мы рассчитываем, что изменения в законодательстве по двойному налогообложению не затронут публичные компании», – заявил «Интерфаксу» глава управления по связям с инвесторами «Х5» Андрей Васин.

Возможная помощь властей

Отказ российских властей от многолетнего соглашения с Нидерландами приведет к росту налогов, выплачиваемых отечественными компаниями и может повлечь ряд других проблем. Между тем, на момент публикации материала никаких поправок в Налоговый кодекс, которые так или иначе смогли бы урегулировать возможные неприятности, на рассмотрение в Госдуму внесены не были.

О потенциальных изменениях в Налоговый кодекс говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов. «Когда расторгается соглашение, регулирование остается на уровне Налогового кодекса. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в Налоговом кодексе», – отметил Сазанов. «Мы своих не бросим», – добавил он.

Почему «Яндекс» выбрал Нидерланды

Поисковая система Yandex была анонсирована 23 сентября 1997 г. Поначалу она развивалась в рамках компании CompTek International, а как отдельная компания «Яндекс» была зарегистрирована в 2000 г.

В России ИТ-гигант представлен юрлицом ООО «Яндекс» (гендиректор – Елена Бунина), и 99,999% его уставного капитала, по данным ЕГРЮЛ, удерживает голландская Yandex N.V. Сама Yandex N.V. была образована 2004 г., и аббревиатура в названии расшифровывается как Naamloze Vennootschap («Безымянное партнерство», - нид). Это нидерландский термин для обозначения публичной компании с ограниченной ответственностью.

Как пишет портал Company Express со ссылкой на заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, решение о регистрации головной компании за границей было принято на фоне «нерегулярностей» в российском законодательстве по части акционерных обществ.

«Яндекс» неоднократно сталкивался с изменениями в российском законодательстве, напрямую влияющими на его деятельность. Один из самых современных примеров – это изменения, связанные с законопроектом о значимых интернет-ресурсах.

Документ был подготовлен депутатом Антоном Горелкиным, и «Яндекс» отреагировал незамедлительно, анонсировав в ноябре 2019 г. глобальную смену структуры управления. Нововведения, как сообщал CNews, затронули и российский офис компании, и Yandex N.V., и тогда же был образован «Фонд общественных интересов», которому сейчас принадлежат оставшиеся 0,001% Yandex N.V. Фонд входит в нынешнюю структуру управления «Яндекса».