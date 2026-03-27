Lunnen выпустил беспроводные клавиатуры с поддержкой macOS и Windows

Бренд Lunnen представил первую линейку беспроводных клавиатур — Lunnen Work. В нее вошли четыре модели, которые могут подключаться сразу к трем устройствам на macOS, iOS, Android и Windows. Благодаря этому пользователь может работать с несколькими гаджетами и переключаться между ними комбинацией клавиш.

В линейке Lunnen Work представлены клавиатуры размеров S, M и L, а также модель L Pad с держателем для планшета или смартфона. Версия S — самая компактная, M дополнена блоком стрелок, а L включает цифровые клавиши (нампад) для работы с таблицами и расчетами.

Все модели S, M, L выполнены в устойчивом к царапинам алюминиевом корпусе, а модель L Pad — в пластиковом, усиленном металлической пластиной. Они имеют белую подсветку клавиш с регулировкой яркости и нескользящие ножки для фиксации на поверхности.

Lunnen
В моделях используется ножничный механизм клавиш — он делает нажатие мягче и позволяет быстро привыкнуть к клавиатуре после работы на ноутбуке. Все версии оснащены аккумулятором емкостью 1000 мАч, благодаря чему устройства могут работать до 324 часов с включенной подсветкой.

В комплект каждой клавиатуры входят кабель USB-C для зарядки, USB-приемник и инструкция. В зависимости от модели стоимость устройств без персональной скидки составляет от 2990 руб. Заказать новинки можно на «Яндекс Маркете».

