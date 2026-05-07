Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows

Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, где предлагают установить приложение для видеоконференций. В действительности это ПО — и есть троян JobStealer. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Атака начинается с того, что злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают им ту или иную вакансию. Они приглашают пользователей пройти собеседование и предоставляют им ссылки на сайты «платформ» для проведения онлайн-встреч — якобы для подключения к видеоконференции. Эти сайты имеют презентабельный вид, но на самом деле являются мошенническими. С них под видом программы для онлайн-конференций скачивается вредоносная программа JobStealer. При этом киберпреступники используют различное оформление таких интернет-ресурсов, а также меняют имена самой программы. Специалисты встречали варианты с названиями MeetLab, Juseo, Meetix, Carolla и другие. В ряде случаев киберпреступники используют названия настоящих сервисов, таких как Webex.

Чтобы пользователи поверили, что платформы являются полноценно функционирующими, мошенники создают соответствующие телеграм-каналы и аккаунты в социальных сетях — например, X.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще