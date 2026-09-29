Роста налогов и падения зарплат не боятся. В России всего за полгода появились десятки тысяч ИТ-компаний

В первом полугодии 2026 г. в России было открыто около 37 тыс. новых фирм в сфере ИТ, отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Они появились на фоне роста налогов для ИТ-компаний и чисток списка аккредитованных ИТ-фирм, которым положены налоговые и другие послабления. Сколько ИТ-компаний закрылось за тот же период, глава российского правительства не уточнил.

Десятки тысяч новых бизнесов

В России за период с 1 января по 30 июня 2026 г. было открыто приблизительно 37 тыс. новых компаний, связанных с информационными технологиями. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава российского правительства увязал это с большим количеством мер, предпринимаемых в России для поддержки ИТ-компаний. «Открываются новые технопарки, кластеры, где основатели стартапов обеспечиваются всем необходимым для работы. Сегодня в России свыше 200 таких площадок самого разного профиля. В течение ближайших четырех лет запланировано создание еще нескольких десятков», – заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что все эти меры «дают хорошие результаты». «Сейчас время возможностей для технологических предпринимателей», – сказал он.

Кто приходит, кто уходит

В своем обращении Михаил Мишустин не уточнил, сколько ИТ-компаний свернули свою деятельность в течение первой половины 2026 г. Также он не привел статистику за июль-август 2026 г. по открытию и закрытию ИТ-предприятий.

FreePik В российской ИТ-сфере не все гладко

Напомним, для ИТ-компаний, получивших аккредитацию Минцифры, действуют особые условия работы – минимальная налоговая нагрузка, а также бонусы для сотрудников в виде отсрочки от армии или льготной ипотеки под 5% и меньше.

Однако условия постепенно ухудшаются. Например, льготная ставка по налогу на прибыль, которая до января 2025 г. составляла 0%, теперь находится на уровне 5%. Также постепенно усложняется получение льготной ИТ-ипотеки.

Аккредитацию Минцифры нужно регулярно обновлять. В июне 2026 г. под угрозой остаться без нее оказались 3000 российских ИТ-компаний – как сообщал CNews, они могли лишиться ее, если бы вовремя не подали заявление о ее подтверждении.

Нельзя не отметить также, что Минцифры периодически устраивает масштабные чистки списка аккредитованных ИТ-компаний. В такие периоды их исключают тысячами. Те из них, кто был вычеркнут, лишились всех полагавшихся им льгот. Летом 2022 г. даже шла речь о создании экспертного совета для лишения льгот российских ИТ-компаний.

Добавим также, что в стране наметилось массовое исчезновение телеком-компаний. В сентябре 2026 г. CNews писал, что всего за год их стало меньше на 6%. Одна из ключевых причин – ужесточение требований со стороны регулирующих органов и 100-кратный рост госпошлины за лицензию. За семь лет число таких компаний сократилось более чем на 30%.

Бизнесу – прибыль, работнику – зарплата

Михаил Мишустин не уточнил, как обстоят дела с уровнем зарплат в новых ИТ-предприятиях. Меж тем, в целом по отрасли ситуация не самая радужная. Пока одни специалисты постепенно богатеют, наблюдая, как их зарплата растет быстрее инфляции, другие, наоборот, становятся беднее, выполняя как минимум тот же объем работы.

Как сообщал CNews, в 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не выросли. Если где и был рост, то чаще всего он оказывался ниже годовой инфляции. Это коснулось, в частности, PHP-программистов.

Страдают и те, кто решил получить высшее ИТ-образование. Потратив пять лет на диплом, новоиспеченные специалисты в 2026 г. неожиданно для себя обнаружили, что наличие такой «корочки» теперь вовсе не гарантирует быстрое трудоустройство по профессии. И чем популярнее специальность, тем ниже будет стартовая зарплата. Хуже всех в этом плане пришлось начинающим Data Scientist – при конкуренции более 16 человек на рабочее место их зарплата в начале карьеры равна около 78 тыс. руб. У DevOps-джунов конкуренция вчетверо ниже, а зарплата вдвое выше.

В августе 2026 г. CNews писал, что начинающие российские ИТ-специалисты столкнулись еще с замедлением, а иногда и вовсе прекращением роста и даже падением зарплатных предложений. Хуже всего пришлось программистам на PHP – всего за несколько лет им стали предлагать на 13% меньше денег.