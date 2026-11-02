Россиянам предоставили возможность выбирать способов возврата купленных в интернете товаров

Госдума приняла законопроект, регламентирующий порядок возврата товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным путем. Предполагается, что в случае, если товар был приобретен не с использованием объектов логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы, потребитель сам сможет выбрать способ возврата и будет оплачивать соответствующие расходы.

Существующий порядок возврата товаров, приобретенных дистанционным путем

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О защите прав потребителей» в части уточнения порядка возврата товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным путем. Документ был разработан рядом депутатов, включая главу Комитету Госдумы по промышленности и торговли Владимира Гутенева.

В настоящее время статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возможность потребителя отказаться от товара в любой момент до его передачи, а после передачи товара – в течение семи дней. В случае возврата продавец обязан вернуть покупателю всю сумму, потраченную на покупку товара, за исключением затрат на доставку товара от потребителя, не позднее 10 дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

ijeab / freepik При возврате товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным путем покупатель должен принимать на себя риск случайного повреждения товара и расходы на его транспортировку

Возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного. Не допускается отказ от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Новый порядок возврата товаров, приобретенных дистанционным путем

Согласно нынешнему законопроекту, возврат товара надлежащего качества, за исключением товара, приобретенного с использованием объектов логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы, осуществляется покупателем за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращающего товара при его получении продавцом.

Возврат товаров, приобретенных с использованием объектов логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы, осуществляется покупателем в соответствии с положениями Законами «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» (№289-ФЗ).

Информирование потребителя о праве на возврат товара надлежащего качества, проданного дистанционно, осуществляется продавцом в соответствии с положениями Закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (№381-ФЗ).

Одновременно в статье 11.1 №381-ФЗ вносится изменение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, включая партнера-продавца, осуществляющего такую деятельность на посреднической цифровой платформе в соответствии с №289-ФЗ, обязан разместить публичном доступе, в том числе на такой посреднической цифровой платформе, информацию о праве потребителя на возврат товара надлежащего качества, проданного дистанционным способом продажи товара, любым по усмотрению потребителя способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом, о расходах, связанных с доставкой продавцу возвращенного товара, и рисках случайно гибели или повреждения товара за время его транспортировки (доставки).

Как Конституционный суд вмешался в вопрос возврата товаров, приобретенных дистанционным путем

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан во исполнение Постановления Конституционного суда от февраля 2026 г., в котором говорилось о конституционно-правовой неопределенности правового регулирования отношений, связанных с возвратом потребителем товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом продажи товара.

С иском в Конституционный суд обратился гражданин П. Тишкин. Он приобрел в интернет-магазине товар с доставкой до пункта выдачи, однако товар не подошел ему по потребительским свойствам. Покупатель обратился к продавцу с просьбой о возврате, однако продавец потребовал осуществлять возврат только через его розничную сеть. Покупатель предлагал осуществить возврат почтой в связи с удаленности места его нахождения от ПВЗ, но получил отказ.

Тишкин пытался обжаловать действия продавца в территориальном управлении Роспотребнадзора, а затем в Арбитражном суде Мурманской области и вышестоящих инстанций, но получал везде отказы. Суды посчитали, что возврат товара посредством почтовой связи возможен только при условии согласования с продавцом, притом что такой способ возврата сопряжен с риском случайной гибели или повреждения товара.

Тишкин посчитал, что положения Закона «О защите прав потребителей» противоречат Конституции России, так как не регламентирует конкретных мест и способов возврата товара надлежащего качества, допускает установление продавцом в качестве условия такого возврата необходимость прибытия покупателя к продавцу, исключая возможность возврата товара другими способами, не предусматривающими личного взаимодействия сторон. В случае же удаленности места жительства потребителя от места нахождения продавца право на такой возврат – при условии личного присутствия потребителя – становится для потребителя неэффективным ввиду необходимости несения связанных с поездкой затрат, размер которых сопоставим со стоимостью приобретенного товара.

Конституционный суд указал на необходимость внести изменения в действующее законодательство, касающегося определения порядка возврата такого рода товара, а также на необходимость законодательного определения условий реализации соответствующего права потребителя, включая распределение обязанностей и рисков, связанных с возвратом товара. После этого Правительство дало поручение по изменению законодательства.

Конституционный суд также установил, что до момента внесения изменений в законодательство возврат товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным путем, будет осуществляться любым по усмотрению покупателя способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом, в том числе посредством услуг перевозчика или организации связи. При этом сам покупатель принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товара за время его транспортировки, а также несет транспортные и иные связанные с доставкой расходы.

Позиция авторов законопроекта

По мнению авторов законопроекта, предлагаемый ими подход направлен на обеспечение согласованности законодательства России о защите прав потребителей и законодательства о платформенной экономике. Он учитывает специфику осуществления возврата товаров через пункты выдачи заказов (ПВЗ), сортировочные центры, склады и иные объекты логистической инфраструктуры операторов посреднических цифровых платформ, а также исключает дублирование правого регулирования одних и тех же общественных отношений различными федеральными законами.

«Закрепление специального регулирования для возврата товаров, реализуемых с использованием объектов логистической инфраструктуры посреднических цифровых платформ, позволит обеспечить единообразия правооприменительной практики, повысить правовую определенность для потребителей, продавцом и операторов платформ, а также создать условия для эффективного функционирования механизмов возврата товаров в сфере электронной торговли», - считают авторы законопроекты.

«Действующее законодательство закрепляет право потребителя отказаться от товара надлежащего качества, приобретенного дистанционного способом продажи товара, однако не содержит достаточной правовой определенности относительно порядка осуществления возврата такого товара, распределения связанных с ним расходов и рисков, а также способов информирования потребителей о соответствующих правах и обязанностей, - Отсутствие единообразного регулирования приводит к возникновению споров между потребителями и продавцами, формированию неоднородной судебной практики и создает условия для различного толкования действующих норм. Предлагаемые изменения направлены на повышение правовой определенности регултирования, обеспечение предсказуемости поведения участников гражданского оборота и реализацию принципов справедливости, разумности и соразмерности при осуществлении и защите прав потребителей».

Кроме того, законопроект учитывает особенности функционирования посреднических цифровых платформ и обеспечивает согласованность законодательства о защите прав потребителей с законодательством о платформенной экономике, считают его авторы.