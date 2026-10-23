Власти хотят отобрать у россиян льготную ИТ-ипотеку. Минцифры ищет пути выхода

Правительство России намерено забрать у российских ИТ-специалистов возможность покупать дома и квартиры по льготной ставке к концу 2026 г., на четыре года раньше положенного. Минцифры ищет пути решения возникшей проблемы. Льготная ипотека – один из двух механизмов удержания ИТ-специалистов в России, как и отсрочка от армии.

Будьте как все

Российские ИТ-специалисты могут лишиться возможности приобретать жилье по льготной ставке. Как пишет РБК, идею о прекращении выдачи льготной ИТ-ипотеки продвигает российское Правительство. По плану, программа может быть завершена к концу 2026 г.

В настоящее время срок действия программы – до 31 декабря 2030 г. Иными словами, его хотят урезать сразу на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу к 23 октября 2026 г. принято не было.

Льготная ИТ-ипотека появилась в мае 2022 г., на месяц позже отсрочки от армии для ИТ-специалистов. Оба послабления распространяются исключительно на сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, список которых периодически масштабно прореживается. Аккредитацию выдает Минцифры России.

Отсрочка и льготная ипотека – два механизма удержания ИТ-специалистов в стране. В августе 2023 г. глава Минцифры заявлял о нехватке около 1 млн таких кадров. Более актуальную статистику он с тех пор не озвучивал.

wirestock / FreePik Российским ИТ-специалистам совсем скоро может стать гораздо сложнее приобрести свое жилье

Так совпало, что и отсрочка от армии, и низкие ставки по ипотеке для работников ИТ-сферы заработали всего через несколько недель после массового их бегства за рубеж. Как сообщал CNews, в начале весны 2022 г. они уезжали из России десятками тысяч.

Если программу ИТ-ипотеки все же закроют, то российским ИТ-специалистам придется брать кредиты на жилье по «общероссийским» процентам. К концу октября 2026 г. ставка колебалась в пределах 17-25% годовых.

Вопрос решается

Вопрос об отмене льготной ИТ-ипотеки поднимался в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027 г. Как пишет РБК, Минцифры России ищет пути выхода из сложившейся ситуации вокруг ИТ-ипотеки и ее потенциального завершения в конце 2026 г. В ведомстве заверили издание, что занимаются вопросами финансирования ИТ-ипотеки «в условиях ограниченности бюджетных средств».

«Все средства, предусмотренные в рамках текущего года, доведены до банков‑партнеров в полном объеме. Обязательства перед участниками, уже получившими кредиты, будут исполнены: действующие ставки сохранятся на весь срок договора», – заявили РБК представители Минцифры.

Насколько велики шансы, что действие льготной ИТ-ипотеки продлят, к моменту выхода материала известно не было. Но стоит напомнить, что российские власти уже ухудшили условия по другой программе – по семейной ипотеке. С октября 2026 г. итоговая ставка по этому кредиту имеет обратную зависимость от количества детей в семье – чем их больше, тем процент меньше. Также есть зависимость ставки и от региона, где приобретается жилье. Помимо этого, добавилось еще одно условие – хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет на момент заключения договора с банком. В противном случае семейной ипотеки потенциальным заемщикам не видать.

Востребованность программы

Как сообщал CNews, с момента запуска ИТ-ипотеки ее условия несколько раз улучшались. В частности, ставка по ней составляла 5%, но некоторые банки могли выдавать ее и под 1%.

Однако были и случаи ухудшения. В июне 2024 г. CNews писал о планах властей перекрыть доступ к льготным ставкам ИТ-специалистам из Москвы и Санкт-Петербурга. Региональным ИТ-шникам правительство намеревалось поднять требования к минимальной зарплате.

Месяцем позже стало известно о планах властей вдвое урезать лимиты по ИТ-ипотеке – с 18 до 9 млн руб. Так в итоге и произошло – к концу октября 2026 г. максимальная ставка по программе ИT-ипотеки составляла 6%, а верхний лимит был равен 9 млн рублей. Москву и Санкт-Петербург и вовсе исключили из программы.

Как сообщили РБК в Минцифры, с момента запуска программы ИТ-ипотеки ею воспольщовались свыше 100 тыс. человек. Из них 22 тыс. взяли ее после 2024 г., то есть на менее выгодных условиях.

Рассчитывать на ИТ-ипотеку могут исключительно сотрудники аккредитованных ИТ-компаний в возрасте до 60 лет, имеющие российское гражданство. Для этого им нужно зарабатывать не меньше 150 тыс. руб. в месяц, если компания зарегистрирована в Московской, Ленинградской областях или городах-миллионниках. Для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний из иных населенных пунктов минимальный размер зарплаты для получения ИТ-ипотеки составляет 90 тыс. руб. в месяц.

Право на оформление кредита предоставляется после трех месяцев работы в аккредитованной ИТ-компании.