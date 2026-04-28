Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ванштейн Виктор

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 2
26.02.2004 Ассоциация "Руссофт" избрала новое правление 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ванштейн Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Аурига - Auriga 77 1
АйТи - Аддити Консалтинг - Addity Consulting 4 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Telma Soft - Тэлма Софт 2 1
Интеграция ООО 11 1
Арсеналъ 45 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
АйТи - Дататек 1 1
АйТи - ИТ-Софт 2 1
АйТи - УИЦП - Уральский инженерно-производственный центр 2 1
Реляционное программирование 13 1
Рексофт - Reksoft 488 1
АйТи 1519 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Почта России ПАО 2370 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Совкомбанк ПАО 316 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
FreePik 1841 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Касимов Игорь 21 1
Молчанова Елена 17 1
Сухарев Алексей 13 1
Добкин Аркадий 82 1
Яппаров Тагир 110 1
Егоров Александр 88 1
Калачев Валерий 3 1
Спиридонов Владимир 2 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Бакиев Олег 8 1
Пунтиков Николай 26 1
Андреев Сергей 67 1
Таулбаев Ильдар 2 1
Кузьмичев Юрий 2 1
Витко Вячеслав 2 1
Гимранова Гульдяр 1 1
Витко Станислав 2 1
Мулюков Ренат 2 1
Смирнов Алексей 269 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще