Индексная книга (каталог) CNews*
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Ванштейн Виктор
СОБЫТИЯ
|28.04.2026
|Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 2
|26.02.2004
|Ассоциация "Руссофт" избрала новое правление 1
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Ванштейн Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
|Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
|Касимов Игорь 21 1
|Молчанова Елена 17 1
|Сухарев Алексей 13 1
|Добкин Аркадий 82 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Егоров Александр 88 1
|Калачев Валерий 3 1
|Спиридонов Владимир 2 1
|Лощинин Дмитрий 41 1
|Бакиев Олег 8 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Андреев Сергей 67 1
|Таулбаев Ильдар 2 1
|Кузьмичев Юрий 2 1
|Витко Вячеслав 2 1
|Гимранова Гульдяр 1 1
|Витко Станислав 2 1
|Мулюков Ренат 2 1
|Смирнов Алексей 269 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.