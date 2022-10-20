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Softline объявила о завершении процесса выделения российской части бизнеса

Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, сообщила о завершении 20 октября 2022 г. сделки по продаже российской части бизнеса его основателю Игорю Боровикову. Softline в России становится компанией, независимой от глобального периметра. В России она продолжит развитие под брендом «Группа компаний Softline».

Выделение российского бизнеса было реализовано с целью оптимизации стратегии роста компании в России, что позволит группе компаний сфокусироваться на отечественном и дружественных рынках и развивать собственные решения, а также иметь возможность в будущем установить справедливую стоимость ценных бумаг компании на Московской фондовой бирже.

Курс российского периметра теперь будет отличаться от международного подразделения, в связи с чем была скорректирована стратегия роста группы компаний. Главными направлениями развития бизнеса в России станут: производство и реализация собственного ПО и решений вендоров, доступных на территории РФ, реализация проектов по информационной безопасности, цифровой трансформации вертикальных отраслей, развитие собственных услуг и облака Softline Cloud, производство аппаратного обеспечения под брендом Inferit, усиление программы Softline Finance. Кроме того, компания планирует увеличить штат разработчиков с двух тысяч до пяти в течение ближайших 3-5 лет – это позволит Softline расширить возможности по заказной разработке и предложению кастомизированных решений для заказчиков. Компания также будет развивать бизнес в дружественных странах – расширение географии даст возможность получить доступ к новым технологиям и стать надежным партнером для российского ИТ-сообщества по продвижению российских решений в этих регионах.

В российском периметре будет сформирован новый совет директоров из 8 человек, в который войдет 4 или более независимых директора. Генеральным директором группы компаний Softline останется Владимир Лавров, финансовым директором – Артем Тараканов.

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Игорь Боровиков, основатель Softline, сказал: «Благодаря этому шагу мы сможем в полной мере реализовать наш потенциал в текущих геополитических условиях. Проведенные изменения открывают широкие перспективы развития компании за счет расширения партнерства с отечественными вендорами, усиления собственных сервисов, органического роста и приобретения новых компаний. Одним из важнейших моих приоритетов, а также приоритетов независимого совета директоров и руководителей группы компаний Softline останется соблюдение интересов всех лиц, включая миноритарных акционеров, многие из которых являются сотрудниками компании».

Владимир Лавров, генеральный директор группы компаний Softline, сказал: «Главной ценностью Softline всегда была и остается команда. Мы активно создаём среду, в которой профессионалы могут развиваться и преуспевать вместе с Softline. Поэтому мы готовы к возобновлению программы долгосрочной мотивации (LTEPP), которая призвана дать возможность нашим сотрудникам стать совладельцами бизнеса и разделить успех компании. Бизнес Softline в России уже имеет оборот, превышающий $1 млрд, что является очень хорошим показателем и свидетельством того, что компания занимает ключевую позицию на рынке. Мы продолжим расти и развиваться, выполняя все наши обязательства перед акционерами, поставщиками, покупателями и сотрудниками. Мы видим в России огромный потенциал для развития: множество освобождающихся ниш и большое количество клиентов, заинтересованных в сохранении работоспособности ИТ-инфраструктуры, а также тех, кто еще не включился в процесс цифровой трансформации. Мы всегда уделяли большое внимание потребностям заказчиков и готовы сегодня продолжить делиться собственной экспертизой и многолетним опытом, чтобы помочь российским организациям решать бизнес-задачи любого масштаба и сложности».

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