ПАО «Софтлайн» объявляет о полном погашении облигационного выпуска серии 001Р-04 на 4,95 млрд рублей

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о погашении биржевого выпуска облигаций серии 001Р-04 на 4,95 млрд руб.

Облигационный выпуск был размещен 23 октября 2020 г. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг «ruBBB» от «Эксперт РА». Ставка купона по итогам размещения была зафиксирована на уровне 8,9% годовых. Купоны выплачивались с периодичностью в 91 день. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

ПАО «Софтлайн» выплатило держателям облигаций 25% от номинала в дату окончания восьмого купона (в декабре 2022 г.), оставшуюся часть — 75% от номинала — 25 декабря 2023 г.

Поскольку дата окончания 12 купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий день, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, то есть 25 декабря 2023 г.

В настоящий момент в обращении на «Московской бирже» находится пятый выпуск биржевых облигаций ПАО «Софтлайн» (ISIN код: RU000A106A78) на сумму 6 млрд руб. с купоном 12,40% и периодичностью выплат четыре раза в год. Дата погашения выпуска облигаций — 20 февраля 2026 г.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы объявили о полном выполнении своих обязательств перед держателями облигаций ПАО «Софтлайн», выпущенных в 2020 г. Поддержание прав наших инвесторов и ответственный подход к обязательствам — это по-прежнему приоритетные принципы нашей публичности. С учетом надежности ПАО «Софтлайн» как эмитента, подтвержденной отсутствием прецедентов невыплат по обязательствам и комфортным уровнем долговой нагрузки, в будущем мы будем работать над повышением кредитного рейтинга Компании. Это позволит привлекать еще больший спрос со стороны рынка как к облигационным выпускам, так и к обращающимся на бирже акциям ПАО «Софтлайн».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.

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