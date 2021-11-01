Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже

1 ноября 2021 г. на Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками (Global Depositary Receipt – GDR) компании Softline, глобального поставщика решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, со штаб-квартирой в Лондоне. Торговый код Softline - SFTL.

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты проводятся в российских рублях.

В официальной церемонии начала торгов GDR Softline в 15:00 примут участие председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, глобальный генеральный директор Softline Сергей Черноволенко, глобальный финансовый директор Softline Артем Тараканов.

GDR Softline допущены к торгам на Московской бирже и на Лондонской фондовой бирже.

В рамках IPO эмитент привлек 400 млн долларов по цене $7,5 за одну бумагу. По итогам IPO free-float компании составит до 31%.

Организаторами первичного размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк, Сбербанк.