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ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные результаты группы за 2024 год, подтверждая рост скорр. EBITDA на 58% и возможность выплаты дивидендов за 2024 год

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 12 месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ранее группа уже опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г. По результатам аудиторской проверки были подтверждены основные финансовые результаты компании, достигнутые по итогам 2024 г.

Оборот ПАО «Софтлайн» за 12 месяцев 2024 г. увеличился на 32% год к году до 120,6 млрд руб. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании.

Валовая прибыль в отчетном периоде возросла на 57% до 36,9 млрд руб. Валовая прибыль, полученная от собственных решений группы, в отчетном периоде увеличилась более чем в 1,7 раза и составила 24,9 млрд руб. – это более 67% от общей валовой прибыли компании. В результате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,8 п.п. г/г).

Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 58% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2023 г., до 7,1 млрд руб.

Чистая прибыль группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, достигла 2,6 млрд руб.

На 31 декабря 2024 г. чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 6,7 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга группы к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,9х, что существенно ниже порогового значения из прогноза менеджмента и является комфортной долговой нагрузкой для компании.

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы рады объявить о подтверждении независимыми аудиторами всех основных финансовых результатов ПАО «Софтлайн». Включая, например, опережающий прогнозы рост скорректированной EBITDA компании – на 58% год к году, до 7,1 млрд руб., при прогнозе в 6 млрд руб. Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и подтверждаем наш прогноз на 2025 г., а именно: увеличение оборота группы до не менее 150 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 43–50 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–10,5 млрд руб. При этом уровень долга на конец отчетного периода не должен превысить 2 EBITDA, что является комфортным уровнем для группы».

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